Martes, 09 de diciembre de 2025
Despliegue militar

Dos aviones de guerra F-18 de los Estados Unidos realizan sobrevuelo inédito en el Golfo de Venezuela

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Aviones de combate- Foto US Navy
Aviones de combate- Foto US Navy
El sobrevuelo ocurre en medio del enorme despliegue militar estadounidense que presiona al régimen de Nicolás Maduro y tras una fuerte advertencia del presidente Donald Trump.

Aviones de combate estadounidenses F-18 sobrevuelan el Golfo de Venezuela en medio del despliegue militar que presiona a Nicolás Maduro para que deje el poder, según la advertencia del mismo presidente Donald Trump.

En medio de despliegue militar estadounidense en el Caribe, este martes, dos aviones de combate sobrevolaron aguas de Venezuela, siendo la incursión más cercana de las fuerzas armadas norteamericanas en ese territorio.

El sobrevuelo de dos aviones F-18 Super Hornet, tuvo lugar en el Golfo entre Zulia y Falcón, cerca de Maracaibo, y entre la penisula de Paraguaná y La Guajira.

Así lo detallaron plataformas de monitoreo aéreo, entre ellas, Flightradar 24, que muestra cómo las aeronaves ingresaron al Golfo y han permanecido allí dando vueltas.

Luego de que se detectara su recorrido por los radares, los aviones F-18 abandonaron territorio venezolano en la misma dirección norte desde la cual ingresaron. Tras su salida, apagaron sus transpondedores para no ser detectados.

Esta incursión se da en una zona estratégica del régimen venezolano. Cabe resaltar que cerca de esta zona se encuentra la base naval “Rafael Urdaneta” en Maracaibo, que es la principal base naval venezolana en el estado Zulia, donde hay presencia de unidades de vigilancia costera y fluvial.

También, en esta zona se encuentra el Comando de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental, donde se encuentra el Centro de Mando de Operaciones militares en Zulia, Falcón y Lara. Además, en el área de Parguaná hay zonas con radares militares, aviación y baterías defensivas costeras.

En la mañana de este martes, Flightradar24 también reportó que el avión más rastreado en la mañana del martes fue el dron no tripulado MQ-4C Triton, que atravesó el espacio aéreo frente a la costa venezolana.

El aparato militar fue fabricado por el conglomerado de empresas aeroespaciales estadounidenses y de defensa, Northrop Grumman, y consiste en un sistema no artillado de Vigilancia, Inteligencia y Reconocimiento (ISR), diseñado para operar a gran altitud y cubrir extensas áreas sin necesidad de descender.

Durante su recorrido, se estima que el imponente dron militar habría ejecutado labores de reconocimiento de telecomunicaciones e identificación de objetivos en mar y territorio venezolano.

