Miércoles, 24 de diciembre de 2025
Brasil

Expresidente brasileño Jair Bolsonaro sale temporalmente de prisión e ingresa al hospital para ser operado

diciembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
El exmandatario, que cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de estado, será operado por una hernia inguinal.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salió este miércoles de la cárcel, por primera vez después de ser encarcelado a fines de noviembre, para someterse a una cirugía el jueves.

El exmandatario, que cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de estado, ya fue operado en abril en el hospital DF Star, a cuyo estacionamiento ingresó un convoy de vehículos negros, escoltados por motocicletas.

La duración de la hospitalización de Bolsonaro, de 70 años, no ha sido revelada.

Su salida de la cárcel fue autorizada por el juez de la corte suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, responsable del proceso por el cual el expresidente de extrema derecha (2019-2022) fue condenado en septiembre.

El convoy que trasladó a Bolsonaro tardó apenas unos minutos en ir desde las dependencias de la Policía Federal de Brasilia, donde cumple su condena, hasta el DF Star.

Bolsonaro debe ser sometido el jueves a una cirugía por una hernia inguinal para resolver una protuberancia en la ingle producida por la salida de un órgano a través del desgarro del músculo abdominal.

Jair, de 70 años, fue condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la corte suprema.

El máximo tribunal lo consideró culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro sufre secuelas del ataque con arma blanca que sufrió en un mitin de su campaña en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

