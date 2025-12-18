Presidente Lula da Silva anuncia que vetará ley que reduce la pena de cárcel de Jair Bolsonaro

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que vetará una ley aprobada el miércoles por el Congreso para reducir la pena de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.

"Cuando llegue a mi mesa, la vetaré", dijo Lula en una rueda de prensa en Brasilia, horas después de que el Senado diera luz verde a la norma.

El veto de Lula podría no obstante ser derrumbado posteriormente por el Congreso.



Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por intentar impedir en 2022 el acceso al poder de Lula.

Con la nueva norma, su tiempo de prisión efectivo, calculado actualmente por la justicia hasta 2033, podría quedar en algo más de dos años.

El proyecto fue tramitado sorpresivamente en una semana por ambas cámaras del

Congreso, en una victoria para la mayoría conservadora antes del receso navideño.

Además de beneficiar al líder ultraderechista, la medida también puede dar libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.

Lula ha dicho que su antecesor "tiene que pagar" la condena impuesta por la corte suprema. El presidente puede vetar la ley, pero el parlamento puede votar de nuevo para retirar el veto.

El autor del proyecto de ley, el diputado Paulinho da Força, defendió la rebaja de penas como "un gesto de reconciliación" en un país polarizado.

Con la normativa actual, la justicia estima la duración efectiva de la prisión de Bolsonaro en unos ocho años.

La nueva ley podría reducirla a unos dos años y cuatro meses al modificar el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

"Al menos conseguimos sacar a esas personas (de la asonada) de la cárcel, que es lo más importante en este momento", se felicitó el senador Sergio Moro, exministro de Justicia de Bolsonaro.