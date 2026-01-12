NTN24
Papa León XIV

María Corina Machado se reunió con el papa León XIV en El Vaticano y le dijo que "está más cerca la derrota del mal" en Venezuela

enero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
El papa León XIV y María Corina Machado.
El papa León XIV y María Corina Machado.
El encuentro se da, además, días antes de una posible reunión en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la ganadora del Premio Nobel de Paz.

La líder democrática y ganadora del Premio Nobel de Paz se reunió este lunes 12 de enero con el papa León XIV en El Vaticano.

Machado afirmó, mediante una nota de prensa, que le dijo al papa que con el acompañamiento de la Iglesia y la presión sin precedentes del Gobierno de los Estados Unidos, "está más cerca la derrota del mal" en Venezuela.

"Le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos", añadió la Premio Nobel de la Paz.

León XIV, el primer papa estadounidense, ha pedido que Venezuela siga siendo un país independiente tras la captura por fuerzas estadounidenses de Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero.

o

El encuentro se da, además, días antes de una posible reunión en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y Machado, según indicó el propio mandatario la semana pasada.

Maduro cayó cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó el lunes como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.

El pasado domingo 4 de enero, en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Trump aseguró que, si Rodríguez no hace lo correcto, "pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

o

El presidente fue enfático al afirmar que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante por parte de Rodríguez a la operación militar estadounidense que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.

Maduro, cabe recordar, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

