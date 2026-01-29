Maluma celebra su cumpleaños número 32 con inesperada sorpresa para sus seguidores

El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, celebró su cumpleaños 32 con inesperada sorpresa para sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Maluma compartió un video en el que agradece a sus seguidores por los emotivos mensajes de cumpleaños que le han dejado durante su cumpleaños.

Asimismo, aprovechó el momento para anunciar el lanzamiento de su nuevo éxito 1+1 junto a la artista puertorriqueña Kany García.

“Estoy loco por volver y volví a decirles que muchísimas gracias por todos sus mensajes de cumpleaños. Demasiado chévere todo lo que me escriben, ya son 32 paquetes, estoy grande, pero me siento nuevecito”, dijo.

“Esto es una nueva era y un nuevo comienzo. El regalo no es para mí, es para ustedes 1+1 con Kany García, disfrútenlo”, afirmó.

Cabe señalar que, en medio de su cumpleaños, varios de sus colegas como J Balvin, aprovecharon el momento para enviarle un emotivo mensaje.

“Luis, nada me hace más feliz que verte pleno, con tu familia, maduro y hecho todo un caballero. Eres un hermano para mí, y todos los que te conocemos estamos orgullosos del hombre que eres y de lo que representas para Colombia y para los latinos. Lo que más me gusta es que me confunden con tu belleza. Feliz cumpleaños, TE AMO”, indicó.