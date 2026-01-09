NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

enero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
La querella menciona su presunta participación en delitos vinculados al régimen venezolano, como tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Este viernes, en comunicación dirigida a NTN24, la Audiencia Nacional de España confirmó que el Juzgado 6 "ha incoado diligencias" tras recibir una querella contra José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, por nexos con el régimen venezolano.

La querella, cuyo accionante es la ONG Hazte Oír, fue remitida a la Fiscalía para conceptuar "si se admite o no" y menciona su presunta participación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal vinculados al régimen venezolano del dictador Nicolás Maduro.

En este caso, la Audiencia Nacional se considera competente para investigar estos hechos dado que Zapatero, como ciudadano español, habría cometido los delitos "en el extranjero".

Por su parte, el organismo Hazte Oír ha pedido al tribunal que adopte medidas contra el expresidente socialista como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer ante el juzgado cada siete días.

Asimismo, también ha pedido que declaren como testigos el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García (ambos en prisión) y el empresario delator de corrupción Víctor de Aldama.

Hazte Oír anunció, además, una serie de acciones judiciales que ejecutarán contra Zapatero "por su papel en el sostenimiento político e internacional del régimen venezolano".

Zapatero "no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Nicolás Maduro", dice el escrito judicial.

Y añade que "esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad".

Esto ocurre apenas días después de que Nicolás Maduro fuera detenido por Estados Unidos en Caracas, un hecho histórico que podría ser el comienzo del fin de la dictadura en el país.

Con él, Estados Unidos y la comunidad internacional ahora ponen la mirada sobre sus aliados: Cuba, Irán, Rusia y políticos como Zapatero, a quien el régimen venezolano ha reconocido públicamente como "mediador de confianza".

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

José Luis Rodríguez Zapatero

Zapatero

Régimen venezolano

Nicolás Maduro

