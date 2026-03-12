"Bienvenido, señor vicepresidente": con este video, Paloma Valencia confirma que Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial a la Presidencia de la República
La candidata a la Presidencia de Colombia, Paloma Valencia, confirmó con una frase que Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial de cara a los comicios presidenciales en el país.
"Bienvenido, señor vicepresidente", expresó Valencia en un video en el que se ve saludando y abrazando a Oviedo.
Ambos políticos fueron los más votados en la Gran Consulta por Colombia desarrollada el pasado 8 de marzo durante las elecciones legislativas.
Valencia fue la candidata electa con 3.236.286, es decir, el 45,76 % de los votos. Mientras que Oviedo obtuvo la segunda mejor votación con 1.255.510 sufragios.
La candidata publicó el video posteriormente en su cuenta de X con la misma frase "Bienvenido, señor vicepresidente", lo que confirma que la dupla será la apuesta del Partido Centro Democrático para los comicios.
La primera vuelta presidencial está prevista para el próximo el 31 de mayo. Se busca definir al nuevo mandatario del país para período 2026-2030.