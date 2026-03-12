NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jueves, 12 de marzo de 2026
Elecciones en Colombia

"Bienvenido, señor vicepresidente": con este video, Paloma Valencia confirma que Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial a la Presidencia de la República

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - AFP y EFE
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo - AFP y EFE
Los políticos fueron los más votados en la Gran Consulta por Colombia desarrollada el pasado 8 de marzo.

La candidata a la Presidencia de Colombia, Paloma Valencia, confirmó con una frase que Juan Daniel Oviedo será su fórmula vicepresidencial de cara a los comicios presidenciales en el país.

"Bienvenido, señor vicepresidente", expresó Valencia en un video en el que se ve saludando y abrazando a Oviedo.

o

Ambos políticos fueron los más votados en la Gran Consulta por Colombia desarrollada el pasado 8 de marzo durante las elecciones legislativas.

Valencia fue la candidata electa con 3.236.286, es decir, el 45,76 % de los votos. Mientras que Oviedo obtuvo la segunda mejor votación con 1.255.510 sufragios.

o

La candidata publicó el video posteriormente en su cuenta de X con la misma frase "Bienvenido, señor vicepresidente", lo que confirma que la dupla será la apuesta del Partido Centro Democrático para los comicios.

La primera vuelta presidencial está prevista para el próximo el 31 de mayo. Se busca definir al nuevo mandatario del país para período 2026-2030.

Temas relacionados:

Elecciones en Colombia

Paloma Valencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Va a ser fundamental para saber cuáles son las verdaderas intenciones del régimen": expertos analizan la elección de fiscal general de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Habrá elecciones libres que van a devenir en que probablemente María Corina Machado asuma el poder": periodista Orlando Avendaño sobre el rol de la líder democrática en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Se cumplen cuatro años de la guerra en Ucrania - AFP
Ucrania

Se cumplen cuatro años de la guerra en Ucrania: así ha avanzado el conflicto con Rusia desde 2022

Jurados de votación en las Elecciones de Colombia 2026 hacen conteo de votos - Foto AFP
Elecciones en Colombia

Politólogos analizan tendencias de las elecciones en Colombia al Congreso y las consultas de cara a la primera vuelta presidencial

Chris Wright, secretario de energía de EE. UU., junto a Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Secretario

Secretario de energía de Estados Unidos visitó empresa petrolera mixta de Chevron y PDVSA junto a Delcy Rodríguez

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Se cumplen cuatro años de la guerra en Ucrania - AFP
Ucrania

Se cumplen cuatro años de la guerra en Ucrania: así ha avanzado el conflicto con Rusia desde 2022

Tripulación internacional despega de Cabo Cañaveral rumbo a la EEI - AFP
Nasa

Las impresionantes imágenes que deja el despegue de la nueva misión de la NASA rumbo a la Estación Espacial

Jurados de votación en las Elecciones de Colombia 2026 hacen conteo de votos - Foto AFP
Elecciones en Colombia

Politólogos analizan tendencias de las elecciones en Colombia al Congreso y las consultas de cara a la primera vuelta presidencial

Chris Wright, secretario de energía de EE. UU., junto a Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Secretario

Secretario de energía de Estados Unidos visitó empresa petrolera mixta de Chevron y PDVSA junto a Delcy Rodríguez

Patrulla de la Policía de Francia estacionada cerca al Arco de Triunfo de París - Foto: AFP
Francia

La Policía de Francia dio de baja a un hombre que empuñaba un cuchillo bajo el Arco del Triunfo

Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. confirma que tres cazas F-15 fueron derribados por error por parte de defensas de Kuwait

Trofeo del Mundial - Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

Amistosos rumbo al Mundial 2026: selección sudamericana confirmó partidos con Marruecos y Países Bajos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre