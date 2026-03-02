NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

"Naciones Unidas demuestra muy poca capacidad de incidir en este tipo de situaciones": Washington Abdala sobre ataques en Oriente Medio

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, habló sobre el papel que ha tenido Naciones Unidas (ONU) en el conflicto en Oriente Medio y en los ataques de EE. UU e Israel al régimen de Irán.

Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, conversó con El Informativo de NTN24 sobre el doble estándar que existe en los organismos multilaterales para la defensa de los derechos humanos tras el ataque de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán.

Abdala comentó en la entrevista que "la secretaria general de (António) Guterres es probablemente la peor de la historia de las Naciones Unidas, el máximo nivel de ineficiencia, absolutamente poco operativo, un nivel de fracaso estruendoso en cuanto en conflicto en el planeta hay".

"Si algo está demostrando Naciones Unidas es francamente una muy poco capacidad de incidir en este tipo de situaciones en la que todo el mundo sabía que había una situación de drama emergente y una amenaza punzante en materia en lo que Irán planeaba", agregó.

El exembajador de Uruguay ante la OEA añadió en diálogo con el canal de las Américas que este es "de los peores momentos de la historia de Naciones Unidas".

Además, puntualizó que "puede no existir la ONU mañana y el mundo sigue igual. No hay ningún grado de eficacia en materia de disuasión de conflictos".

