NTN24
Domingo, 08 de febrero de 2026
Domingo, 08 de febrero de 2026
Jorge Rodríguez

Familiares de presos políticos en Venezuela tildan de "show" la visita de Jorge Rodríguez a una cárcel en Caracas: "no duraron ni 10 minutos, todo un show mediático"

febrero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza (AFP)
Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza (AFP)
El viernes, Jorge Rodríguez llegó a la cárcel de Zona 7 acompañado por el diputado chavista Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley de amnistía ante el Parlamento.

La visita del pasado viernes de Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, a una cárcel en Caracas, sigue generando controversia.

Familiares de presos políticos en calificaron este sábado como "show" la presencia de Rodríguez, quien en ese entonces prometió la liberación de "todos" los detenidos el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estimó pasaría "entre el martes que viene y a más tardar el viernes".

o

"En el momento en que llegó Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza, yo no me encontraba acá (…). Ellos no duraron creo ni 10 minutos, todo fue como un show mediático", afirmó a la agencia EFE Evelis Cano, de 49 años, madre del preso Jack Tantak.

Cano reprochó que Rodríguez no ingresara al recinto carcelario conocido como Zona 7, en Caracas, "a ver cómo estaban los presos políticos" o "escuchar testimonios de sus propias bocas".

Según Cano, entrar al centro de tortura y hablar con los presos políticos era "lo que él tenía que hacer".

"Él no nos dijo nada nuevo; él no vino a hacer nada nuevo. Él lo que tenía que haber hecho no lo hizo y perdió la oportunidad de haberse reivindicado con Venezuela", aseveró.

Marina Saldivia, de 69 años, manifestó que espera que el Gobierno "cumpla su palabra" de liberar a los presos políticos.

"Estamos esperando que si él dio la palabra, que la cumpla", expresó Saldivia, familiar de cuatro detenidos.

El viernes, Jorge Rodríguez llegó a la cárcel de Zona 7 acompañado por el diputado chavista Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley de amnistía ante el Parlamento.

La Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó por unanimidad la primera discusión del proyecto de ley de amnistía, solicitada por Delcy Rodríguez, que abarca a los acusados por "traición a la patria", "terrorismo" e "instigación al odio" en 27 años de chavismo.

o

Pero este no fue el único hecho que provocó indignación, pues en la sede de los calabozos Rodríguez se abrazó con una misteriosa mujer que vestía una camiseta con un mensaje que pide la liberación de los presos políticos.

Horas después, se identificó que es militante del chavismo pese a que se presentó como madre de un preso político.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos dejó en claro que la mujer, identificada como María Malavé, llegó al campamento de familiares en Boleíta ayer y ya había estado en el Rodeo 1 desde hace 29 días.

En ese momento había dicho que era una presa política sin un relato verificable y dijo que ninguno de sus familiares estaba en prisión.

Familiares de presos políticos calificaron la imagen como una estrategia del régimen.

Temas relacionados:

Jorge Rodríguez

Régimen venezolano

Presos políticos

Presos políticos en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estamos excarcelados pero no libres": exprisionero político venezolano Ramón Centeno

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: EFE
Régimen venezolano

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Mignon Houston

¿Sigue Trump considerando a Petro un "líder narco" tras su reunión en la Casa Blanca? Portavoz del Departamento de Estado responde

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, cómplices de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Presos políticos

"Se hacen ver ahora como los salvadores de los venezolanos": Yorbin José García, exprisionero político, sobre el régimen en medio de propuesta de Ley de Amnistía

Fotografía del destructor USS Stockdale (DDG-106) de la Marina de los Estados Unidos - Foto: EFE
Cuba

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Régimen venezolano | Foto EFE
Jorge Rodríguez

"Pretende que el país olvide los verdugos que fueron hasta el 3 de enero": Alejandro Hernández sobre discurso de Jorge Rodríguez sobre el "perdón"

Más de Actualidad

Ver más
Pete Hegseth, Donald Trump y Marco Rubio viendo el operativo en Caracas - Fotos AFP
Donald Trump

Fuerzas militares estadounidenses usaron extraña arma en el operativo para capturar a Maduro: "tenemos armas de las que nadie sabe"

Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González / FOTO: AFP
Presos políticos en Venezuela

Periodista venezolano afirma que hubo irregularidades en el proceso de liberación de Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González

María Constanza Cipriani, esposa del preso político venezolano Perkins Rocha - Foto: NTN24
Presos políticos

"A mi vida en pausa le sumo la angustia y la tristeza cuando veo que el mío no está en la lista": María Constanza Cipriani, esposa del preso político Perkins Rocha

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Pete Hegseth, Donald Trump y Marco Rubio viendo el operativo en Caracas - Fotos AFP
Donald Trump

Fuerzas militares estadounidenses usaron extraña arma en el operativo para capturar a Maduro: "tenemos armas de las que nadie sabe"

Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González / FOTO: AFP
Presos políticos en Venezuela

Periodista venezolano afirma que hubo irregularidades en el proceso de liberación de Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González

María Constanza Cipriani, esposa del preso político venezolano Perkins Rocha - Foto: NTN24
Presos políticos

"A mi vida en pausa le sumo la angustia y la tristeza cuando veo que el mío no está en la lista": María Constanza Cipriani, esposa del preso político Perkins Rocha

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas - Foto: AFP
ONU

Secretario general de la ONU considera fin del acuerdo nuclear entre EE. UU. y Rusia un "momento grave" para la paz

Edmundo González, presidente electo de Venezuela, junto a su esposa, Mercedes López; su hija, Maríana González, y su yerno, Jorge Tudrares - Foto: AFP
Presos políticos

"La joya de la corona es Rafael Tudares cuyo 'crimen' fue casarse con la hija de Edmundo González": Jorge ‘Tuto’ Quiroga pide la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela

Rocío San MIguel y españoles excarcelados
Excarcelaciones

Estas son las primeras imágenes a su llegada a Madrid de Rocío San Miguel y los cuatro españoles que junto a ella fueron excarcelados en Venezuela

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre