Familiares de presos políticos en Venezuela tildan de "show" la visita de Jorge Rodríguez a una cárcel en Caracas: "no duraron ni 10 minutos, todo un show mediático"

La visita del pasado viernes de Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, a una cárcel en Caracas, sigue generando controversia.

Familiares de presos políticos en calificaron este sábado como "show" la presencia de Rodríguez, quien en ese entonces prometió la liberación de "todos" los detenidos el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estimó pasaría "entre el martes que viene y a más tardar el viernes".

"En el momento en que llegó Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza, yo no me encontraba acá (…). Ellos no duraron creo ni 10 minutos, todo fue como un show mediático", afirmó a la agencia EFE Evelis Cano, de 49 años, madre del preso Jack Tantak.

Cano reprochó que Rodríguez no ingresara al recinto carcelario conocido como Zona 7, en Caracas, "a ver cómo estaban los presos políticos" o "escuchar testimonios de sus propias bocas".

Según Cano, entrar al centro de tortura y hablar con los presos políticos era "lo que él tenía que hacer".

"Él no nos dijo nada nuevo; él no vino a hacer nada nuevo. Él lo que tenía que haber hecho no lo hizo y perdió la oportunidad de haberse reivindicado con Venezuela", aseveró.

Marina Saldivia, de 69 años, manifestó que espera que el Gobierno "cumpla su palabra" de liberar a los presos políticos.

"Estamos esperando que si él dio la palabra, que la cumpla", expresó Saldivia, familiar de cuatro detenidos.

El viernes, Jorge Rodríguez llegó a la cárcel de Zona 7 acompañado por el diputado chavista Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley de amnistía ante el Parlamento.

La Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó por unanimidad la primera discusión del proyecto de ley de amnistía, solicitada por Delcy Rodríguez, que abarca a los acusados por "traición a la patria", "terrorismo" e "instigación al odio" en 27 años de chavismo.

Pero este no fue el único hecho que provocó indignación, pues en la sede de los calabozos Rodríguez se abrazó con una misteriosa mujer que vestía una camiseta con un mensaje que pide la liberación de los presos políticos.

Horas después, se identificó que es militante del chavismo pese a que se presentó como madre de un preso político.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos dejó en claro que la mujer, identificada como María Malavé, llegó al campamento de familiares en Boleíta ayer y ya había estado en el Rodeo 1 desde hace 29 días.

En ese momento había dicho que era una presa política sin un relato verificable y dijo que ninguno de sus familiares estaba en prisión.

Familiares de presos políticos calificaron la imagen como una estrategia del régimen.