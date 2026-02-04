Secretario general de la ONU considera fin del acuerdo nuclear entre EE. UU. y Rusia un "momento grave" para la paz

Este miércoles, el secretario general de la ONU, António Guterres, solicitó a Estados Unidos y Rusia avanzar con urgencia hacia un nuevo acuerdo de no proliferación nuclear.

Específicamente, Guterres advirtió que el vencimiento del tratado vigente representa una situación crítica para la paz y la seguridad global.

La iniciativa denominada ‘Nuevo START’ expiró el jueves a las 00:00 GMT, lo que deja oficialmente a Washington y Moscú sin las limitaciones que regulaban sus arsenales nucleares estratégicos.

Guterres alertó en un comunicado que, por primera vez en más de cinco décadas, el mundo se encuentra sin compromisos jurídicamente vinculantes que restrinjan las armas nucleares estratégicas de ambas potencias.

El jefe de la ONU subrayó que el Nuevo START y otros pactos de control armamentista contribuyeron de manera significativa a fortalecer la seguridad internacional, y advirtió que su desaparición ocurre en un contexto especialmente delicado.

En ese sentido, para Guterres, el riesgo de un eventual uso de armas nucleares se encuentra en su nivel más alto en décadas, lo que convierte este escenario en una amenaza sin precedentes recientes.

Ante tal situación, instó a Washington y Moscú a retomar cuanto antes el diálogo y a consensuar un nuevo marco que sustituya al acuerdo expirado.

Estados Unidos y Rusia concentran conjuntamente más del 80 % del total de ojivas nucleares del planeta, aunque el entramado de tratados destinados a regular estos arsenales se ha ido erosionando con el tiempo.

Firmado en 2010, el Nuevo START establecía un límite de 1.550 ojivas nucleares estratégicas desplegadas por cada país, lo que supuso una reducción cercana al 30 % respecto al tope fijado en 2002.

