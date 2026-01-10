Estas son las primeras imágenes a su llegada a Madrid de Rocío San Miguel y los cuatro españoles que junto a ella fueron excarcelados en Venezuela

NTN24 conoció en primicia las primeras imágenes, tras su llegada al Aeropuerto de Barajas en Madrid, de la activista Rocío San Miguel y de los cuatro españoles que, junto a ella, fueron excarcelados en Venezuela.

Las imágenes fueron captadas cuando San Miguel y los otros cuatro españoles, José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe, llegaron a Madrid el viernes 9 de enero.

Ellos cinco fueron los primeros liberados tras el anuncio del régimen de excarcelar a un grupo importante de presos políticos, proceso que no se ha llevado a cabo de la manera que se esperaba.

Abogada, experta en temas militares y activista de derechos humanos, San Miguel fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, acusada de un supuesto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y posteriormente a Nicolás Maduro.

La abogada venezolana y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, recuperó su libertad después de permanecer unos 700 días detenida en Venezuela y fue trasladada a España, según confirmó su representante legal Theresly Malavé en entrevista con La Tarde de NTN24 el viernes.

"Llegó feliz e incrédula de lo que le estaba pasando (…). Estuvo detenida un año y 11 meses, en el que jamás pudimos tener contacto con ella (…). Nos dijo que había sido operada dos veces", expresó Malavé sobre San Miguel.

A su vez, la abogada señaló que la activista le expresó “su gran preocupación es el resto de los presos políticos”.

Malavé fue enfática en afirmar que “las detenciones son netamente políticas y las libertades también" y esas decisiones “no se rigen por el Código Orgánico Procesal Penal”. "Los jueces, honestamente, para decretar privativas y condenar, pero las libertades las da el gobierno", afirmó.

La representante legal explicó que aún no ha tenido acceso a la documentación oficial de la liberación. "Fuimos al tribunal de Rocío hoy y sí está la boleta de excarcelación emanada de un tribunal, pero la decisión, la motivación de esa decisión, todavía no está lista", señaló.

José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, por su parte, eran rehenes del régimen venezolano desde septiembre 2024.

Moreno Dapena, estaba preso por la dictadura desde junio de 2025, y Ernesto Gorbe, estaba preso desde diciembre de 2024.