NTN24
Sábado, 10 de enero de 2026
Sábado, 10 de enero de 2026
Excarcelaciones

Estas son las primeras imágenes a su llegada a Madrid de Rocío San Miguel y los cuatro españoles que junto a ella fueron excarcelados en Venezuela

enero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Ellos cinco fueron los primeros liberados tras el anuncio del régimen de excarcelar a un grupo importante de presos políticos.

NTN24 conoció en primicia las primeras imágenes, tras su llegada al Aeropuerto de Barajas en Madrid, de la activista Rocío San Miguel y de los cuatro españoles que, junto a ella, fueron excarcelados en Venezuela.

Las imágenes fueron captadas cuando San Miguel y los otros cuatro españoles, José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe, llegaron a Madrid el viernes 9 de enero.

Ellos cinco fueron los primeros liberados tras el anuncio del régimen de excarcelar a un grupo importante de presos políticos, proceso que no se ha llevado a cabo de la manera que se esperaba.

Abogada, experta en temas militares y activista de derechos humanos, San Miguel fue detenida en febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, acusada de un supuesto complot para atacar una base militar en Táchira, estado fronterizo con Colombia, y posteriormente a Nicolás Maduro.

o

La abogada venezolana y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, recuperó su libertad después de permanecer unos 700 días detenida en Venezuela y fue trasladada a España, según confirmó su representante legal Theresly Malavé en entrevista con La Tarde de NTN24 el viernes.

"Llegó feliz e incrédula de lo que le estaba pasando (…). Estuvo detenida un año y 11 meses, en el que jamás pudimos tener contacto con ella (…). Nos dijo que había sido operada dos veces", expresó Malavé sobre San Miguel.

A su vez, la abogada señaló que la activista le expresó “su gran preocupación es el resto de los presos políticos”.

Malavé fue enfática en afirmar que “las detenciones son netamente políticas y las libertades también" y esas decisiones “no se rigen por el Código Orgánico Procesal Penal”. "Los jueces, honestamente, para decretar privativas y condenar, pero las libertades las da el gobierno", afirmó.

La representante legal explicó que aún no ha tenido acceso a la documentación oficial de la liberación. "Fuimos al tribunal de Rocío hoy y sí está la boleta de excarcelación emanada de un tribunal, pero la decisión, la motivación de esa decisión, todavía no está lista", señaló.

José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, por su parte, eran rehenes del régimen venezolano desde septiembre 2024.

Moreno Dapena, estaba preso por la dictadura desde junio de 2025, y Ernesto Gorbe, estaba preso desde diciembre de 2024.

 

Temas relacionados:

Excarcelaciones

Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel

Activistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene la certeza de que está involucrada en lo que significó la entrega de Maduro": Ibéyise Pacheco, autora de ‘Los hermanos siniestros’, habla de tensiones entre Delcy Rodríguez y Diosdado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Se rumoraba su liberación, pero no recibimos el llamado oficial; jugaron con nosotros”: Ramón Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump anunció que buque incautado en el Caribe va de regreso a Venezuela y que el petróleo que transportaba será vendido mediante el "Gran Acuerdo Energético"

Diosdado Cabello, colaborador del régimen madurista - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Tras ayuda de EE. UU. para que María Corina Machado llegara a Oslo, Diosdado Cabello dice a son de burla: "Nosotros la pusimos en Europa"

Agentes de policía y rescatistas junto a un vehículo de bomberos en el lugar de incendio que arrasó el bar Le Constellation en Crans-Montana el 1 de enero de 2026. (AFP)
Incendio

Tragedia en Suiza se suma a triste lista de peores incendios en discotecas de la historia en la que aparece uno sucedido en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump sugiere que EE. UU. podría manejar el petróleo venezolano por mucho tiempo: "solo el tiempo lo dirá"

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump anunció que buque incautado en el Caribe va de regreso a Venezuela y que el petróleo que transportaba será vendido mediante el "Gran Acuerdo Energético"

Diosdado Cabello, colaborador del régimen madurista - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Tras ayuda de EE. UU. para que María Corina Machado llegara a Oslo, Diosdado Cabello dice a son de burla: "Nosotros la pusimos en Europa"

Agentes de policía y rescatistas junto a un vehículo de bomberos en el lugar de incendio que arrasó el bar Le Constellation en Crans-Montana el 1 de enero de 2026. (AFP)
Incendio

Tragedia en Suiza se suma a triste lista de peores incendios en discotecas de la historia en la que aparece uno sucedido en Venezuela

El almirante Alvin Holsey. (EFE)
Fuerzas Militares

Dimite el almirante que dirige las tropas de Estados Unidos en Latinoamérica en medio de presión a Venezuela

Póster de 'Avatar: Fuego y Ceniza'- espectadores viendo una película-Foto: EFE/ imagen generada por Canva IA
Avatar: Fire and Ash

Va por buen camino: esta es la impresionante recaudación de 'Avatar: Fuego y Ceniza' luego de dos fines de semana liderando la taquilla

Elon Musk | Foto: AFP
Elon Musk

Elon Musk confirmó que su empresa Neuralink empezará la producción masiva de implantes cerebrales este 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre