Viernes, 22 de agosto de 2025
John Bolton

FBI allanó la casa de John Bolton, exasesor de Trump en su primer mandato que hoy es su opositor

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Agentes de la Policía Federal entraban y salían en la madrugada de este viernes de la residencia del exfuncionario.

Este viernes 22 de agosto, el FBI allanó la casa de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump durante su primera administración y actual crítico del republicano.

Según reportó la agencia de noticias AFP, agentes de la Policía Federal entraban y salían en la madrugada de este viernes de la residencia del exfuncionario de la Casa Blanca, ubicada en un suburbio de Washington.

El director del FBI, Kash Patel, un estrecho aliado de Trump, se refirió mediante un mensaje en X a un caso, pero sin especificar cuál: "Nadie está por encima de la ley... Los agentes del FBI están en una misión", escribió.

Tras llegar nuevamente al poder en enero, Trump firmó una orden ejecutiva acusando a Bolton de revelar "información sensible durante su periodo" en la Presidencia, entre 2018 y 2019.

Asimismo, despojó a su exasesor de la protección del Servicio Secreto, la agencia responsable de proteger a importantes figuras políticas en Estados Unidos, y se refirió a él como un "idiota". Además, le retiró el acceso a datos de seguridad e inteligencia.

Bolton, de 76 años, había afirmado ser blanco de un complot de Irán que buscaba su muerte entre 2021 y 2022. Para enero, dijo que aún "la amenaza persiste".

Según asegura, Teherán buscaba vengar la muerte del general Qasem Soleimani, asesinado el 3 de enero de 2020 en un ataque con drones en Irak ordenado por Trump durante su primer mandato (2017-2021).

Al dejar su cargo, Bolton comenzó a oponerse a las políticas de Trump. Recientemente, criticó la cumbre entre el presidente estadounidense y su par ruso Vladimir Putin en Alaska.

