La División de Apelaciones del Tribunal Supremo de Nueva York anuló multa de USD 464 millones contra Donald Trump

Una corte de apelaciones de Nueva York falló a favor del presidente estadounidense Donald Trump; el tribunal anuló la multa de 464 millones de dólares, afirmando que es “excesiva”, aunque ratificó el fallo inicial por fraude del cual se acusa al mandatario.

El jueves, cinco jueces de la División de Apelaciones del Tribunal Supremo de Nueva York confirmaron el veredicto de Engoron, pero dictaminaron que la multa es "excesiva" y "viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos", la cual prohíbe los castigos desproporcionados.

Tras conocerse el veredicto, el mandatario de los Estados Unidos se mostró satisfecho con la decisión que lo librara de pagar ese monto, señalando que él hizo las cosas de manera correcta.

“Fue una cacería de brujas política (…) Victoria total (…) Todo lo que hice fue absolutamente CORRECTO, e incluso PERFECTO”, fue parte del mensaje que expresó Trump por medio de su red social Truth Social.

Recordemos que, en febrero del año 2024, cuando Trump se encontraba realizando campaña para aspirar a su segundo ciclo en la Casa Blanca, fue acusado por parte del juez Arthur Engoron de haber inflado de manera fraudulenta su patrimonio personal.

Fallo ante el cual Engoron ordenó al multimillonario pagar 464 millones de dólares, más intereses; entre tanto, a sus hijos Eric y Donald Jr. les exigió entregar más de 4 millones de dólares cada uno.

En este caso, Trump y sus hijos fueron declarados culpables de inflar el valor de los activos de la Organización Trump durante la década de 2010, incluyendo sus rascacielos, hoteles de lujo y campos de golf en todo el mundo. Acción que la familia de magnate habría tomado con la finalidad de obtener préstamos favorables por parte de los bancos y mejores condiciones de seguro.

Además de la penalidad económica, el juez le prohibió a Trump dirigir empresas durante tres años, lo que el presidente calificó en aquel momento como "pena de muerte corporativa".

Tras conocerse el fallo, la fiscalía anunció que hará una apelación.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, quien inició el proceso, manifestó que apelará el fallo del jueves ante la máxima corte estatal, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York.

"Seguiremos protegiendo los derechos e intereses de los neoyorquinos", dijo James en un comunicado, el cual señaló que el fallo del jueves "confirmó la bien fundamentada conclusión del tribunal de primera instancia: Donald Trump, su empresa y dos de sus hijos son responsables de fraude".