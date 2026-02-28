NTN24
Sábado, 28 de febrero de 2026
Ataque al régimen de Irán

¿Qué viene después de este primer ataque de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán?

febrero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El experto en seguridad y defensa Santiago García habló de lo que va a venir ahora tras el ataque en conjunto contra el régimen de los ayatolás.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un contundente ataque militar contra estructuras clave del régimen iraní que terminaron con la muerte del tirano ayatolá Alí Jamenei, según confirmó el presidente Donald Trump.

Santiago García, consultor y experto en seguridad y defensa, se conectó en NTN24 para hablar acerca de este acontecimiento y se refirió a lo que va a venir después de este primer ataque de EE.UU. e Israel contra el régimen iraní.

Lo que viene después de esta operación no será una invasión terrestre, se continuará con lanzamientos de misiles y hacer bombardeos estratégicos como con el que sometieron a Irán y esto llevará a otra negociación con personajes muy diferentes. Quienes lleguen a negociar con Estados Unidos e Israel las condiciones tendrán que ver con el programa nuclear”, aseguró.

Además, se refirió al daño que le pudo haber causado este ataque al régimen iraní: “Irán en estos momentos tiene una mínima capacidad operativa tanto de su fuerza aérea como de sus unidades de misiles o de drones. El presidente Trump había advertido que podía neutralizar completamente la armada y la capacidad naval de Irán que debe estar seriamente golpeada en estos momentos”.

“Con el pasar del tiempo nos iremos dando cuenta de la contundencia de este primer ataque que, sin lugar a dudas, fue devastador para Irán”, complementó el experto.

