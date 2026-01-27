NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
Martes, 27 de enero de 2026
Daniel Noboa

Presidente de Ecuador volvió a apuntar contra Colombia en medio de la escalada arancelaria entre ambos países: "El abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico"

enero 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gustavo Petro y Daniel Noboa - EFE
Gustavo Petro y Daniel Noboa - EFE
El mandatario ecuatoriano Daniel Noboa habló de las tensiones con Colombia durante una entrevista con el diario Metro.

En una entrevista difundida el martes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, arremetió contra Colombia y dijo que el "abandono de la frontera" por parte de dicho país vecino impulsó el crecimiento del narcotráfico y la violencia en territorio ecuatoriano.

o

Noboa, quien lleva en el poder desde noviembre de 2023, acusa a Colombia de no hacer lo suficiente para controlar en su territorio a grupos narcotraficantes que atraviesan las zonas limítrofes y operan en Ecuador en conjunto con bandas criminales locales.

Tales declaraciones han desatado una guerra arancelaria con el Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Petro, similar a la implementada por su aliado estadounidense Donald Trump en la lucha contra las drogas y objetivos comerciales.

"El abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico", dijo el mandatario ecuatoriano durante una entrevista con el diario Metro.

Noboa añadió que esa "inacción" en la frontera con Colombia "obligó al Estado (ecuatoriano) a invertir más recursos en la zona".

o

Hace unos días, el jefe de Estado ecuatoriano anunció un gravamen de 30% a las importaciones desde Colombia, lo que conllevó a que ese país respondiera con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos, así como la suspensión del suministro de electricidad.

Noboa argumentó que las nuevas tarifas serían como una compensación por el dinero que invierte su país en la frontera común.

Por otro lado, Quito también elevó en 900% la tarifa de transporte del crudo colombiano por su oleoducto.

Edwin Palma, ministro de Energía de Colombia, dijo que mientras su país propone diálogo, las autoridades ecuatorianas "responden con agresiones".

Temas relacionados:

Daniel Noboa

Ecuador

Colombia

Aranceles

Tensiones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Continuarán las protestas en Irán pese a la dura represión ejercida por la teocracia islamista?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No somos mancos, tenemos capacidad de actuar": Ricardo Hausmann sobre el rol de la mayoría de venezolanos sobre el futuro de su país tras la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La ONU debe participar en ese proceso transicional de Venezuela": Daniel del Valle, embajador designado del SICA ante la ONU, en la previa del Foro CAF 2026

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un campo de concentración, no es una prisión donde se tengan derechos": Camilo Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela, en entrevista para NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y María Corina Machado
Venezuela

Dirigente de Vente Venezuela explica lo que sucederá con el país tras la captura de Maduro y el encuentro entre Trump y Machado

El petrolero Bella-1, ahora conocido con su nombre Marinera - Foto AFP
Incautación

Reino Unido dice que el petrolero con bandera rusa incautado por EE. UU. entró en sus aguas: “Preocupa profundamente”

Retrato audiencia de Maduro - Foto EFE
Juicio de Maduro

Controversia en el caso judicial de Nicolás Maduro: extraña figura aparece en su defensa y su abogado lo excluye

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y María Corina Machado
Venezuela

Dirigente de Vente Venezuela explica lo que sucederá con el país tras la captura de Maduro y el encuentro entre Trump y Machado

El petrolero Bella-1, ahora conocido con su nombre Marinera - Foto AFP
Incautación

Reino Unido dice que el petrolero con bandera rusa incautado por EE. UU. entró en sus aguas: “Preocupa profundamente”

Ciclista Jay Vine | Foto: AFP
Ciclistas

Ciclista Jay Vine fue operado con éxito de una fractura tras chocar con un canguro en el Tour Down Under: en las imágenes del inusual accidente se ve habilidoso ‘escape’ del marsupial

Retrato audiencia de Maduro - Foto EFE
Juicio de Maduro

Controversia en el caso judicial de Nicolás Maduro: extraña figura aparece en su defensa y su abogado lo excluye

María Corina Machado reunida con legisladores en EE. UU.
María Corina Machado

Tras encuentro con Trump en la Casa Blanca, María Corina Machado adelanta reunión con legisladores estadounidenses en el Senado

Presos políticos en Venezuela | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

"Esto no puedo ser algo de beneficios con presos políticos de primera; aquí tienen que salir todos": Lester Toledo, dirigente político venezolano en el exilio

Nicolás Maduro y su hijo, Nicolás Maduro Guerra. (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"La historia dirá quiénes fueron los traidores": difunden mensaje del hijo de Nicolás Maduro tras la detención de su padre

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre