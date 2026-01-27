Presidente de Ecuador volvió a apuntar contra Colombia en medio de la escalada arancelaria entre ambos países: "El abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico"

En una entrevista difundida el martes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, arremetió contra Colombia y dijo que el "abandono de la frontera" por parte de dicho país vecino impulsó el crecimiento del narcotráfico y la violencia en territorio ecuatoriano.

Noboa, quien lleva en el poder desde noviembre de 2023, acusa a Colombia de no hacer lo suficiente para controlar en su territorio a grupos narcotraficantes que atraviesan las zonas limítrofes y operan en Ecuador en conjunto con bandas criminales locales.

Tales declaraciones han desatado una guerra arancelaria con el Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Petro, similar a la implementada por su aliado estadounidense Donald Trump en la lucha contra las drogas y objetivos comerciales.

"El abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico", dijo el mandatario ecuatoriano durante una entrevista con el diario Metro.

Noboa añadió que esa "inacción" en la frontera con Colombia "obligó al Estado (ecuatoriano) a invertir más recursos en la zona".

Hace unos días, el jefe de Estado ecuatoriano anunció un gravamen de 30% a las importaciones desde Colombia, lo que conllevó a que ese país respondiera con la misma tarifa para una veintena de productos ecuatorianos, así como la suspensión del suministro de electricidad.

Noboa argumentó que las nuevas tarifas serían como una compensación por el dinero que invierte su país en la frontera común.

Por otro lado, Quito también elevó en 900% la tarifa de transporte del crudo colombiano por su oleoducto.

Edwin Palma, ministro de Energía de Colombia, dijo que mientras su país propone diálogo, las autoridades ecuatorianas "responden con agresiones".