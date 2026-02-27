Estados Unidos autorizó la salida de su personal no esencial de su embajada en Israel "debido a riesgos de seguridad"

Estados Unidos autorizó este viernes la salida de Israel de su personal gubernamental no esencial "debido a riesgos de seguridad" e instó a las personas a marcharse mientras aún hubiera vuelos disponibles.

El país norteamericano lleva a cabo su mayor despliegue militar en décadas en Oriente Medio y amenaza con atacar a Irán si las negociaciones en marcha entre ambos no concluyen con un acuerdo.

Como parte de esta estrategia, el portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, llegó este viernes a la costa norte de Israel.

"El 27 de febrero de 2026, el Departamento de Estado autorizó la salida del personal estadounidense no esencial y de los familiares de empleados del Gobierno de Estados Unidos (...) debido a riesgos de seguridad", indicó la embajada en su sitio internet.

"Las personas deberían considerar abandonar Israel mientras sigan disponibles los vuelos comerciales", añadió.

Trump, que ordenó bombardeos sobre Irán el año pasado, amenazó repetidamente con nuevas acciones militares si Teherán no acepta un acuerdo.

Según el diario The New York Times, el embajador de EE. UU. en Israel, Mike Huckabee, envió este viernes un correo electrónico a su personal señalando que quien quiera partir, debía "hacerlo HOY".

"Concéntrense en la obtención de un boleto de avión hacia cualquier destinación desde la que puedan continuar su viaje hacia Washington, pero la prioridad absoluta es dejar rápidamente el país", indica el escrito.