NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Jueves, 14 de agosto de 2025
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Ron DeSantis - AFP
Ron DeSantis - AFP
Según el gobernador Ron DeSantis, hasta 1.300 detenidos serán recluidos en dichas instalaciones.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó que su estado se está preparando para albergar migrantes irregulares en un nuevo centro de detención ubicado en una zona remota del norte del territorio.

“Lo llamamos Deportation Depot”, dijo DeSantis durante una conferencia de prensa este jueves 14 de agosto.

El anuncio del gobernador republicano se conoce un mes después de que fuera inaugurado el polémico centro de detención provisional denominado “Alligator Alcatraz” en los Everglades.

o

“El motivo no es simplemente alojar a las personas de forma indefinida. Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales a su país de origen. Ese es el objetivo”, añadió DeSantis, asegurando que el centro de detención “estará operativo pronto”.

Deportation Depot funcionará en las instalaciones de la Institución Correccional Baker, una prisión estatal temporalmente cerrada, que está situada a unos 72 kilómetros al oeste de Jacksonville.

Según DeSantis, hasta 1.300 detenidos serán recluidos en dichas instalaciones. “No va a llevar una eternidad, pero tampoco nos vamos a precipitar para hacerlo hoy mismo”, subrayó.

Las autoridades estatales de Florida se han sumado a la dura política migratoria del presidente Donald Trump. El 2 de julio inauguraron el polémico centro de detención “Alligator Alcatraz” en un aeródromo abandonado en los humedales de los Everglades.

Gobernado por DeSantis, el estado del sureste firmó un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a extranjeros indocumentados, asumiendo una facultad que hasta ahora a aplicaba a nivel federal.

o

Dicho centro, que traduce "Alcatraz de caimanes", se ha visto envuelto en una constante polémica debido a que varios detenidos, sus familiares y defensas han denunciado las pésimas condiciones en las instalaciones.

Además, el centro de detención también es objeto de una demanda presentada en un tribunal federal alegando que a los detenidos no se les da acceso a abogados y se les mantiene retenidos sin cargos.

Recientemente, un juez federal estadounidense ordenó una pausa temporal para continuar la construcción Alligator Alcatraz en un caso presentado por grupos conservacionistas.

Temas relacionados:

Detención

Inmigrantes

Estados Unidos

Florida

Ron DeSantis

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar": Gabriel Vallejo, director del partido colombiano Centro Democrático

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cualquiera puede ser víctima de una detención arbitraria en Venezuela": Clara del Campo, encargada senior de campañas para las Américas de Amnistía Internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una señal de que se está apretando más y más el ciclo alrededor de Nicolás Maduro": congresista republicano Carlos Giménez sobre millonarias incautaciones a la cabeza del régimen venezolano

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical en Colombia, Julio Cesar Triana | Foto: EFE
Atentado

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

Marco Rubio - EFE - AFP
Violencia

Marco Rubio lamentó el recrudecimiento de la violencia política en Colombia que acabó con la vida Miguel Uribe Turbay: "Habían progresado tanto"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Más de Actualidad

Ver más
Walmart | Foto: EFE
Ataques

Al menos 11 personas resultaron heridas tras el ataque con un cuchillo a las afueras de un supermercado en Estados Unidos

Padre, esposa, hijo y familiares de Miguel Uribe durante una misa en su honor - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

"Serás mamá y papá, así como yo hace 34 años fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel": padre de Miguel Uribe a María Claudia Tarazona durante sentido mensaje de despedida al senador

Escena de crimen (Foto de referencia - Canva)
Asesinato

Estas fueron las búsquedas en Internet que incriminaron a colombiano declarado culpable de asesinato de pareja de hombres en Londres

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Tenista ucraniana, Elina Svitolina | Foto: EFE
Elina Svitolina

Tenista ucraniana mostró las amenazas de muerte que recibió tras perder un partido en importante torneo: “Soy madre antes que deportista”

Walmart | Foto: EFE
Ataques

Al menos 11 personas resultaron heridas tras el ataque con un cuchillo a las afueras de un supermercado en Estados Unidos

Álvaro Uribe Vélez - EFE
Álvaro Uribe

"Formalizado ya como preso": expresidente de Colombia Álvaro Uribe confirmó con video que ya cumple formalmente con el arresto domiciliario

Padre, esposa, hijo y familiares de Miguel Uribe durante una misa en su honor - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

"Serás mamá y papá, así como yo hace 34 años fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel": padre de Miguel Uribe a María Claudia Tarazona durante sentido mensaje de despedida al senador

Justin Timberlake - EFE
Justin Timberlake

"Cuando me diagnosticaron, me quedé en shock": Justin Timberlake revela que padece una rara enfermedad que se transmite por la picadura de garrapatas

Keanu Reeves - AFP
Keanu Reeves

Así terminaron en un país sudamericano unos relojes que fueron robados en Los Ángeles al actor Keanu Reeves

Javier Milei, presidente de Argentina, junto a su vicepresidente Victoria Villarruel - Foto: EFE
Javier Milei

El presidente argentino Javier Milei insultó a su vicepresidente y la calificó de "traidora"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano