Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó que su estado se está preparando para albergar migrantes irregulares en un nuevo centro de detención ubicado en una zona remota del norte del territorio.

“Lo llamamos Deportation Depot”, dijo DeSantis durante una conferencia de prensa este jueves 14 de agosto.

El anuncio del gobernador republicano se conoce un mes después de que fuera inaugurado el polémico centro de detención provisional denominado “Alligator Alcatraz” en los Everglades.

“El motivo no es simplemente alojar a las personas de forma indefinida. Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales a su país de origen. Ese es el objetivo”, añadió DeSantis, asegurando que el centro de detención “estará operativo pronto”.

Deportation Depot funcionará en las instalaciones de la Institución Correccional Baker, una prisión estatal temporalmente cerrada, que está situada a unos 72 kilómetros al oeste de Jacksonville.

Según DeSantis, hasta 1.300 detenidos serán recluidos en dichas instalaciones. “No va a llevar una eternidad, pero tampoco nos vamos a precipitar para hacerlo hoy mismo”, subrayó.

Las autoridades estatales de Florida se han sumado a la dura política migratoria del presidente Donald Trump. El 2 de julio inauguraron el polémico centro de detención “Alligator Alcatraz” en un aeródromo abandonado en los humedales de los Everglades.

Gobernado por DeSantis, el estado del sureste firmó un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a extranjeros indocumentados, asumiendo una facultad que hasta ahora a aplicaba a nivel federal.

Dicho centro, que traduce "Alcatraz de caimanes", se ha visto envuelto en una constante polémica debido a que varios detenidos, sus familiares y defensas han denunciado las pésimas condiciones en las instalaciones.

Además, el centro de detención también es objeto de una demanda presentada en un tribunal federal alegando que a los detenidos no se les da acceso a abogados y se les mantiene retenidos sin cargos.

Recientemente, un juez federal estadounidense ordenó una pausa temporal para continuar la construcción Alligator Alcatraz en un caso presentado por grupos conservacionistas.