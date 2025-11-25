"Es un adiestramiento improvisado": exoficial de inteligencia sobre ejercicios de defensa ordenados por Nicolás Maduro

En medio del despliegue militar de Estados Unidos, se conoció un video de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizando ejercicios de defensa ordenados por Nicolás Maduro.

Al respecto, el exoficial de inteligencia naval y de operaciones de inteligencia estadounidense Jesús Daniel Romero, se refirió a los ejercicios militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través su cuenta oficial de X.

“Esto es un adiestramiento improvisado. La tropa no mantiene distancias seguras ni sectores claros. Algunos están demasiado cerca del afuste, otros en posiciones sin cobertura real. Movimientos desordenados. El personal se mueve mientras el arma está operando o a punto de operar. Eso indica falta de instrucción o supervisión. Cero disciplinas de fuego”, dijo.

“El soldado en primer plano está arrodillado sin relación con la pieza AAA ni con un sector de tiro definido. Riesgo real para la propia tropa. Cualquier giro rápido de esos cañones podría golpear a un infante o enganchar su chaleco, fusil o mochila”, agregó.

Este lunes, apenas horas después de que Estados Unidos designara al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera, se registró uno de los sobrevuelos de Estados Unidos más cercanos a territorio venezolano desde que inició el histórico despliegue militar de este país en el Caribe sur.

Un bombardero B-52 y al menos tres aviones de guerra FA-18 de las Fuerzas Armadas estadounidenses estuvieron a una distancia muy corta en términos aéreos a la Costa de Venezuela.

Entre tanto, la agencia de noticias Reuters informó que Estados Unidos se prepara para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela, según revelaron cuatro funcionarios estadounidenses, a medida que la administración Trump intensifica la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La administración Trump desplegó desde hace dos meses una ofensiva militar en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles encabezada por el venezolano Nicolás Maduro, según Washington.

A la fecha, Estados Unidos ha bombardeado alrededor de 20 embarcaciones y ha ejecutado a más de 80 presuntos narcotraficantes en lo que la ONU y otros sectores internacionales han catalogado como "ejecuciones extrajudiciales".

A esto se le suma que, en agosto, Estados Unidos aumentó la recompensa por información que condujera al arresto y condena de Maduro de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares.