Maduro canta la famosa canción de John Lennon 'Imagine' para pedir la paz en medio de tensiones con Trump

En un acto político, el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, “cantó” la famosa canción de John Lennon ‘Imagine’ para pedir la paz en medio de tensiones con Donald Trump.

Ante varios de sus simpatizantes, el dictador venezolano entonó el mencionado tema musical, en un intento de apaciguar la crisis entre la Casa Blanca y Miraflores.

Este nuevo pronunciamiento del líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se da al tiempo en que el grupo de ataque del imponente portaviones Gerald R. Ford ingresó al mar Caribe para sumarse a la operación ‘Lanza del Sur’.

Fue a través de un comunicado, que el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó la noticia.

“El despliegue de las fuerzas marítimas en el área de responsabilidad del SOUTHCOM se producen después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenara al Carrier Strike Group que apoyara la directiva del presidente (Trump) de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y luchar contra el narcoterrorismo en defensa de la patria”, se lee en la notificación.

En esa línea, el almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, afirmó: “Mediante el compromiso inquebrantable y el uso preciso de nuestras fuerzas, estamos listos para combatir las amenazas transnacionales que buscan desestabilizar nuestra región”.

"La operación del USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group representa un paso para reforzar nuestra determinación de proteger la seguridad del hemisferio occidental y la seguridad de la patria estadounidense", acotó.

Hasta el momento Maduro está a la expectativa de lo que pueda suceder en Venezuela. Si bien Trump dijo que ya tiene una "decisión tomada", también expresó ante una periodista que “no la haría pública aún”.

La presencia del imponente portaviones de EE.UU. ha provocado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), adjunta al régimen que controla Maduro, reaccione a través de lo que llaman “movilización cívico-militar”.