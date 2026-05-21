Monsieur Periné anuncia fechas de su gira internacional que concluirá en Venezuela

El grupo colombiano Monsieur Periné, ganador de 2 premios Latin Grammy y nominado en múltiples ocasiones a los Grammy Awards, anunció su nueva gira internacional 'Instrucciones Para Ser Feliz Tour': una serie de 35 fechas que recorrerá Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Monsieur Periné llevará su aclamado show en vivo a escenarios emblemáticos alrededor del mundo.

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La gira comienza este miércoles 27 de mayo en Buenos Aires, Argentina, y recorrerá ciudades como Madrid, París, San Francisco, Nueva York, Ciudad de México, y Bogotá, entre muchas otras, hasta concluir en Caracas.

Monsieur Periné girará con su álbum 'Instrucciones Para Ser Feliz', un trabajo que explora la felicidad desde distintas perspectivas emocionales y sonoras, mientras combina su característico sonido.

La fusión de pop, jazz y ritmos latinoamericanos del dúo musical está presente ahora con una nueva etapa creativa que ha sido definida como más íntima, luminosa y reflexiva.

A lo largo de la gira, la banda se presentará en venues destacados como SFJAZZ en San Francisco con múltiples noches consecutivas y el Teatro Metropólitan en Ciudad de México.

La cita en Colombia será el 24 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá en la que será la penúltima fecha, antes de que todo concluya —como está previsto hasta el momento— el 7 de noviembre en el Caracas Music Hall.

La agrupación musical anuncia su gira luego de haber recibido el Premio Nuestra Tierra 2026 en la categoría 'Mejor Canción Dance/Electrónica' por su éxito 'Aguaráchate'.

'Instrucciones Para Ser Feliz Tour' ha continuado construyendo un camino artístico en el que Monsieur Periné trasciende fronteras y conecta con públicos de distintas partes del mundo a través de su característica diversidad sonora.

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La gira representa un recorrido internacional por algunos de los escenarios más importantes de su carrera mientras se encuentran nuevamente con la sensibilidad que ha convertido a la banda en una de las propuestas más queridas e influyentes de la música latinoamericana actual.

Estas son todas las fechas de la gira internacional 2026 de Monsieur Periné 'Instrucciones Para Ser Feliz Tour':