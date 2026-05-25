Estados Unidos atacó bases de misiles en el sur de Irán y embarcaciones que intentaban poner minas

Estados Unidos atacó el lunes bases de misiles en el sur de Irán y embarcaciones que intentaban colocar minas, informó su Comando Central, al tiempo que los principales negociadores iraníes llegaron a Catar para mantener conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

"Fuerzas estadounidenses condujeron ataques de autodefensa hoy en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes", aseguró Tim Hawkins, portavoz del mando del ejército para Oriente Medio.

No dio detalles sobre los bombardeos y se limitó a decir que los objetivos incluían estaciones de lanzamiento de cohetes y embarcaciones que intentaban "colocar minas".

Estos ataques se producen en un momento crítico en el que Washington y Teherán intentaban reanudar sus contactos para alcanzar un acuerdo de paz.

VEA TAMBIÉN Trump asegura que el uranio enriquecido de Irán será entregado a Estados Unidos para ser destruido en coordinación con el régimen islámico o

El presidente Donald Trump este lunes había afirmado que el uranio enriquecido de Irán será entregado a Estados Unidos para ser destruido.

"El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para ser llevado a casa y destruido o, preferiblemente, en colaboración y coordinación con la República Islámica de Irán, destruido en el lugar o en otro aceptable", escribió.

No quedó claro si se refería a que esto forma parte de un acuerdo emergente con Irán.

Tras semanas de estancamiento, las negociaciones parecían haber salido del punto muerto en las últimas 48 horas.

Incluso una delegación iraní, que incluye al negociador principal, el jefe del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf; al canciller Abás Araqchi y al gobernador del Banco Central, llegó a la capital catarí, Doha, en una primera visita de este tipo desde los ataques de represalia que la república islámica lanzó contra sus vecinos del Golfo.

Horas antes, Trump también había endurecido las condiciones para llegar a un pacto al exigir a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Pakistán, Egipto, Turquía, Baréin y Jordania que firmaran los Acuerdos de Abraham.

Ese conjunto de tratados negociados en 2020 dio lugar a una normalización de las relaciones de algunas naciones históricamente hostiles con Israel.

Baréin y Emiratos Árabes Unidos ya firmaron esos acuerdos, junto con Marruecos y Sudán. Pero muchos otros se han negado hasta ahora a sumarse a este proceso, en particular Arabia Saudita, así como Siria y Líbano, sobre todo desde el conflicto que devastó la Franja de Gaza.