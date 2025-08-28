NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Jueves, 28 de agosto de 2025
Polonia

Fuertes imágenes: avión de combate F-16 se estrelló durante un entrenamiento para una exhibición en Polonia

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Avión F-16 se estrella en Polonia - Fotos: X
Avión F-16 se estrella en Polonia - Fotos: X
El Ministerio de Defensa de Polonia informó que habrá una investigación para determinar las causas del suceso.

Un avión de combate modelo F-16 se estrelló este jueves 28 de agosto en Radom, ciudad situada en el centro-este de Polonia, a 100 kilómetros al sur de Varsovia.

o

El piloto de la aeronave falleció en dicha colisión durante los ejercicios previos a una exhibición aérea programada para este fin de semana.

El deceso del piloto fue confirmado por el ministro polaco de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak.

“Que no quepa la menor duda, es una noche trágica para la Fuerza Aérea Polaca", expresó el funcionario del gobierno que preside Karol Nawrocki.

Por su parte, el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, declaró antes de partir al lugar del accidente que se pondrá en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.

o

La exhibición aérea de Radom 2025 está pautada para los días 30 y 31 de agosto en el Aeropuerto de Sadków.

En dicho evento, habitualmente se demuestran las capacidades de la aviación de combate polaca, misma que, durante los últimos años, atrae turismo a la zona.

Polonia tiene 48 aviones F-16 de la versión Block 52 y la semana pasada se firmó un contrato para su modernización a la versión Block 70.

De acuerdo con información de la Real Fuerza Aérea Noruega (Luftforsvaret), el F-16 está diseñado para ser aerodinámicamente inestable, lo que le otorga una gran agilidad y maniobrabilidad, pero exige que un sistema de control por ordenador corrija constantemente esta inestabilidad para mantener el vuelo estable.

La instancia añade que esta “es una aeronave sofisticada con un amplio conjunto de capacidades avanzadas que requieren un alto nivel de competencia para ser empleadas eficazmente en diversas misiones”.

o

En cuanto a la complejidad a la hora de manejar un ejemplar volador como este, Luftforsvaret sostiene que “la curva de aprendizaje para dominar todas sus capacidades es pronunciada, requiriendo una formación prolongada incluso para pilotos experimentados”.

Temas relacionados:

Polonia

Aviones de combate

Avión

Muerte

Explosión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal": experto explica por qué no descarta una operación militar en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Presidente Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Evidentemente hay un delito de secuestro": analistas sobre militares retenidos en el departamento del Guaviare, Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Ambos personajes son polémicos y muy criticados”: analista tras pelea entre legisladores en el Congreso de México

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Feminicidio

Otro feminicidio estremece a una comunidad en Venezuela: Joven fue encontrada enterrada en una finca

Gustavo Petro - EFE
Guerrilla en Venezuela

Petro insiste en que guerrilleros están en Venezuela: "Diosdado dice que no están; Sí están"

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Feminicidio

Otro feminicidio estremece a una comunidad en Venezuela: Joven fue encontrada enterrada en una finca

Mallorca ante Barcelona en LaLiga - Foto: EFE
LaLiga

"La última vez que ganó fue gracias a un mago venezolano": prensa española se rinde ante exfigura de La Vinotinto tras debut del Barcelona en LaLiga

Gustavo Petro - EFE
Guerrilla en Venezuela

Petro insiste en que guerrilleros están en Venezuela: "Diosdado dice que no están; Sí están"

Luis Díaz, jugador del Bayern Munich / FOTO: AFP
Luis Díaz

Así fue la puja en la tribuna por la camiseta de Luis Díaz en su debut con el Bayern Munich

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Roxana Díaz, actriz venezolana - Foto: Instagram
Actriz

La actriz venezolana Roxana Díaz habló de la persona que filtró su video íntimo: "Fue una seguidilla de nunca acabar, no tuve ayuda profesional"

Jhayco | Foto: AFP
Cantante

Revelan imagen del arresto del reguetonero puertorriqueño Jhayco por presunta posesión de drogas en Florida: “tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano