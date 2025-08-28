Fuertes imágenes: avión de combate F-16 se estrelló durante un entrenamiento para una exhibición en Polonia

Un avión de combate modelo F-16 se estrelló este jueves 28 de agosto en Radom, ciudad situada en el centro-este de Polonia, a 100 kilómetros al sur de Varsovia.

VEA TAMBIÉN Pasmosa historia: niño de siete años sobrevive durante cinco días entre leones o

El piloto de la aeronave falleció en dicha colisión durante los ejercicios previos a una exhibición aérea programada para este fin de semana.

El deceso del piloto fue confirmado por el ministro polaco de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak.

“Que no quepa la menor duda, es una noche trágica para la Fuerza Aérea Polaca", expresó el funcionario del gobierno que preside Karol Nawrocki.

Por su parte, el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, declaró antes de partir al lugar del accidente que se pondrá en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.

VEA TAMBIÉN Autoridades peruanas decomisan 390 ranas en peligro de extinción usadas como "afrodisíaco" o

La exhibición aérea de Radom 2025 está pautada para los días 30 y 31 de agosto en el Aeropuerto de Sadków.

En dicho evento, habitualmente se demuestran las capacidades de la aviación de combate polaca, misma que, durante los últimos años, atrae turismo a la zona.

Polonia tiene 48 aviones F-16 de la versión Block 52 y la semana pasada se firmó un contrato para su modernización a la versión Block 70.

De acuerdo con información de la Real Fuerza Aérea Noruega (Luftforsvaret), el F-16 está diseñado para ser aerodinámicamente inestable, lo que le otorga una gran agilidad y maniobrabilidad, pero exige que un sistema de control por ordenador corrija constantemente esta inestabilidad para mantener el vuelo estable.

La instancia añade que esta “es una aeronave sofisticada con un amplio conjunto de capacidades avanzadas que requieren un alto nivel de competencia para ser empleadas eficazmente en diversas misiones”.

En cuanto a la complejidad a la hora de manejar un ejemplar volador como este, Luftforsvaret sostiene que “la curva de aprendizaje para dominar todas sus capacidades es pronunciada, requiriendo una formación prolongada incluso para pilotos experimentados”.