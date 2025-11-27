NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Vuelos internacionales

IATA insta a Venezuela reconsiderar revocación de permisos de seis aerolíneas internacionales

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Avión en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía | Foto: AFP
Avión en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía | Foto: AFP
La suspensión de vuelos ha afectado hasta ahora a más de 8.000 pasajeros de al menos 40 vuelos diferentes.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) instó este jueves a Venezuela "reconsiderar" la revocación de concesiones a seis aerolíneas que suspendieron sus vuelos tras recibir una alerta de seguridad de Estados Unidos, que mantiene la presión contra el régimen de Nicolás Maduro.

La autoridad aeronáutica venezolana revocó los permisos para operar en el país a: la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish.

La IATA pidió a Caracas, que acusó el miércoles a estas aerolíneas de terrorismo, "reconsiderar la revocación de los permisos de operación de varias aerolíneas internacionales que operan en el país", indicó en un comunicado.

Las compañías aéreas perjudicadas "reafirman su compromiso con el país" y su disposición a restablecer el servicio de manera segura "tan pronto como las condiciones lo permitan", aseguró la IATA.

En el aeropuerto de Maiquetía, al norte del país, el principal de Venezuela, oficinas de las aerolíneas que suspendieron vuelos estaban cerradas.

La semana pasada Washington instó a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución".

Esto debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

La advertencia ocurrió en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe iniciado en agosto.

Las seis compañías afectadas anunciaron entonces la suspensión temporal de sus actividades.

Por su parte, el ministerio de Transporte venezolano les dio plazo hasta el mediodía del miércoles para reanudar los vuelos, pero todas mantuvieron la suspensión, por lo que el régimen les revocó los permisos.

El ministro de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel, declaró que la medida es "desproporcionada" y que apelan a canales diplomáticos con Caracas.

La suspensión de vuelos ha afectado hasta ahora a más de 8.000 pasajeros de al menos 40 vuelos diferentes, según datos de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Avavit).

Según el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, van "17 semanas de guerras psicológicas" de "fuerzas extranjeras imperialistas".

El ministro del Interior del régimen, Diosdado Cabello, criticó la alerta de Estados Unidos al señalar que aviones con migrantes deportados siguen llegando cada semana a Venezuela desde ese país.

Este miércoles un avión de bandera estadounidense arribó con 175 deportados.

Washington "presiona a otros países porque creen que pueden aislar a Venezuela, presionan a otros países para que las aerolíneas no vengan a nuestro país", dijo el jueves la vicepresidenta del régimen Delcy Rodríguez.

El presidente Donald Trump mantiene una postura sobre Venezuela, con llamados a diálogo a la vez que asegura estar dispuesto a encontrar una solución al conflicto "de la manera difícil".

Mientras, Estados Unidos refuerza sus alianzas con países caribeños.

República Dominicana autorizó utilizar por tiempo limitado su principal aeropuerto y una base aérea para las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos.

El jefe del Estado Mayor, Dan Caine, se reunió con la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, para discutir la seguridad regional.

Tanto República Dominicana como Trinidad y Tobago han reafirmado su respaldo a Washington en su lucha antinarcóticos.

