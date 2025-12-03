NTN24
"Se establecía como el tercer cabecilla del comando central": Policía de España capturó en Madrid a fugitivo colombiano integrante del ELN

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Captura integrante ELN en España - EFE - AFP
Captura integrante ELN en España - EFE - AFP
El detenido formaba parte del Frente de Guerra Oriental de la guerrilla colombiana, según las autoridades españolas.

La Policía Nacional de España informó sobre la captura en Madrid de alias “Mono Gerly”, un miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien era buscado mediante orden internacional tras estar vinculado con actividades “relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo”.

Aunque la autoridad policial española no proporcionó el nombre completo del detenido, sí precisó mediante un comunicado que formaba parte del Frente de Guerra Oriental de dicha guerrilla colombiana.

“Dentro de la organización se establecía como el tercer cabecilla del Comando Central, cuya función era la realización de actividades ilícitas de blanqueo de capitales, financiación al terrorismo, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravados”, puntualizó.

Al parecer, alias “Mono Gerly” recurría a supuestas empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio de moneda nacional y extranjera, con el objetivo de dar un aspecto legal al dinero ilícito, a través de la compra, entre otros, de terrenos o fincas.

Se dice, además, que el capturado era miembro del Frente de Guerra Oriental desde 2004 y se encargaba de desplegar al personal que integraba las actividades de apoyo a las acciones terroristas del ELN.

Asimismo, apoyaba con el manejo de los laboratorios para el procesamiento de narcóticos y lavado de dinero, según la Policía de España.

¿Cómo capturó España a alias “Mono Gerly”?

Las autoridades de España conocieron en octubre que el sospechoso se había radicado con su pareja en Madrid, aunque sin una residencia fija y con cambios seguidos de ubicación.

Posteriormente, detectaron que el sospechoso había abierto un comercio en el centro de la capital española, donde finalmente lo detuvieron a comienzos de noviembre.

