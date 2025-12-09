NTN24
Muerte

Muere Jorge Martínez, líder del grupo de punk-rock español Ilegales

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Muere Jorge Martínez, líder del grupo de punk-rock español Ilegales - Foto EFE
Muere Jorge Martínez, líder del grupo de punk-rock español Ilegales - Foto EFE
La banda había anunciado en septiembre la suspensión de todos sus conciertos por la enfermedad del líder del grupo musical.

El cantante de la banda de punk-rock española Ilegales, Jorge Martínez, falleció a los 70 años a causa de un cáncer, informó este martes su agencia de representación.

"Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de Jorge Martínez, líder de ILEGALES, tras varios meses luchando contra un cáncer", anunció Art Music Agency.

"Se va una figura imprescindible del rock en español, pero su música y actitud seguirán siempre con nosotros", añade el comunicado.

La muerte de la celebridad se dio en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, donde llevaba semanas internado.

La banda había anunciado en septiembre la suspensión de todos sus conciertos por la enfermedad del líder.

o

“Con gran pesar debemos anunciar que todos los conciertos previstos de Ilegales quedan cancelados por tiempo indefinido, debido a problemas de salud que afectan a Jorge Martínez, vocalista, guitarrista y líder de la banda. En los últimos días, la situación que nos venía obligando a cancelar los anteriores conciertos se ha complicado más de lo previsto inicialmente, lo que obliga a detener por completo la actividad en directo de la banda para que Jorge pueda someterse a un tratamiento contra un cáncer”, indicaron en un comunicado.

Enérgico y potente como cantante y guitarrista, Martínez era conocido además por su estilo directo y divertido en entrevistas.

Ilegales nació en la ciudad asturiana de Oviedo a finales de los 1970 y se dio a conocer a principios de los 1980 con temas como "Soy un macarra", "Tiempos nuevos, tiempos salvajes" y "¡Hola mamoncete!".

Más de Entretenimiento

Violeta Bergonzi - ganadora de MasterChef Celebrity 2025 - Foto RCN
MasterChef Celebrity

Los premios que Violeta Bergonzi recibió tras ganar MasterChef Celebrity 2025

Giovanny Ayala y su hijo Miguel Ayala - Captura Instagram (@miguelayala_oficial)
Cantante

"Te estoy esperando": hijos de Giovanny Ayala enviaron conmovedor mensaje a su hermano secuestrado

Shakira - EFE
Shakira

"Shakiremys colombiana": la especie de tortuga que habitó Colombia hace 13 millones de años y fue nombrada como Shakira

