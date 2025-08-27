NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Un video "casual" de policías venezolanos que "incautan droga" en una playa desata todo tipo de burlas

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Desde que Estados Unidos desplegó su poderío naval en el Caribe, Venezuela intensifica su mensaje de que combate el narcotráfico.

Un video en una cuenta de la Policía Nacional Bolivariana del estado Falcón, ha despertado todo tipo de comentarios en redes sociales en las últimas horas.

Y es que desde que Trump envió buques de la Armada al Caribe, para actuar contra el Cartel de Los Soles, el régimen de Nicolás Maduro ha insistido en que combate el narcotráfico.

Como demostración de ello, los funcionarios de cada componente han divulgado mensajes en sus cuentas oficiales de las tareas que cumplen contra las drogas.

Pese a negar que sea un país de tránsito para el negocio de la droga, como alegan los informes de inteligencia de Estados Unidos, informan sobre cargamentos que, supuestamente, han logrado neutralizar en los últimos días.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, además informó este miércoles que en Amazonas se logró incautar un alijo de casi tres toneladas de cocaína.

Además Maduro ha pedido, a través de su canciller Yvan Gil, a la ONU que se pronuncie sobre el informe que emitió esa organización, donde asegura que Venezuela es un territorio libre del cultivo de droga, pero usando como fuentes a los mismos funcionarios del Gobierno.

Entretanto, Estados Unidos sigue desplegado en los límites marítimos con Venezuela en momentos en que la cabeza de Maduro tiene una recompensa de 50 millones de dólares, la más alta que se haya ofrecido por alguien.

