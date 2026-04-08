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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que "en 10 minutos" completaron el mayor ataque contra Hezbolá en todo el Líbano desde el inicio de la Operación León Rugiente

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de Israel en el Líbano - AFP
Ataques de Israel en el Líbano - AFP
Las FDI puntualizaron que el ataque tuvo como objetivo más de 100 cuarteles generales, instalaciones militares y centros de mando y control del grupo terrorista.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que en 10 minutos, llevaron a cabo “el mayor ataque coordinado” contra el grupo proiraní Hezbolá en todo el Líbano desde el inicio de la Operación León Rugiente.

En un mensaje en la plataforma de redes sociales X, las FDI puntualizaron que el ataque tuvo como objetivo más de 100 cuarteles generales, instalaciones militares y centros de mando y control del grupo terrorista en zonas del país como Beirut, Bekaa y el sur.

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Dichos blancos incluyeron centros de mando de inteligencia y cuarteles generales utilizados para planificar ataques terroristas, infraestructura de armamento y sistemas navales, responsables del lanzamiento de misiles, y activos de la Fuerza Radwan y la Unidad Aérea, las unidades de élite de Hezbolá.

El Líbano se vio arrastrado al conflicto en Medio Oriente poco después de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán.

El grupo terrorista comenzó a disparar cohetes hacia territorio israelí en el segundo día de ataques conjuntos en respuesta a la muerte del líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Desde entonces, las FDI emprendieron una ola de ataques contra la organización terrorista, que decidió unirse a dicha campaña militar y operar a favor del régimen terrorista que gobierna Irán.

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Los ataques de EE. UU. e Israel comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de "eliminar la amenaza existencial que representa" el régimen de los ayatolás para "Israel, el Medio Oriente y el mundo en general".

Durante más de un mes, el conflicto mantuvo en alerta a países del Golfo, pero este martes 7 de abril el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego con el régimen de Irán por un periodo de dos semanas.

Con el anuncio, el mandatario norteamericano suspendió de manera temporal un ataque destructivo, que tenía proyectado para el martes.

Según Trump, la decisión se produjo tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron detener una ofensiva militar prevista contra territorio iraní.

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