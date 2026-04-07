"Hay muchas evidencias": astrofísico descarta teorías de la conspiración que apuntan a que el hombre nunca fue a la Luna y resalta perfección de Artemis II

La misión Artemis II de la NASA logró un hito histórico al alcanzar el lado oculto de la Luna a solo 6.000 kilómetros de distancia, consiguiendo que los cuatro astronautas observen con un nivel de detalle sin precedentes los colores y cráteres del satélite natural de la Tierra.

La hazaña, realizada sin contratiempos, marca el primer acercamiento del ser humano a esta región lunar en más de 50 años, desde las misiones Apolo.

Para hablar sobre este tema, Juan Carlos Beamín, doctor en astrofísica y comunicador científico, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló que "todo está saliendo de acuerdo al plan, eso es lo más importante; tener la tranquilidad de que el sistema está funcionado".

Y explicó que la misión de la NASA "está pavimentando el camino para los Artemis III, IV y VI que van, no solamente a llevar astronautas, sino que van a aterrizar en la Luna".

Además, el experto apuntó: "Me quedó con esta idea de cómo un grupo tan pequeño de cuatro seres humanos tiene este privilegio, no solo de ir, sino de ver un eclipse solar como nadie más lo ha visto".

"Impresiona esta proeza de la humanidad de empezar lentamente a reconquistar el espacio", añadió el astrofísico.

Sobre las teorías de la conspiración que dicen que el hombre jamás ha llegado a la Luna.

“Misiones de todos los países: chinas, rusas, israelíes, europeas, indias y norteamericanas han fotografiado donde se posaron las misiones Apolo y se han visto los restos que dejaron ahí", comentó.