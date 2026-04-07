"Estos civiles son llevados a la fuerza, no son voluntarios": analista sobre uso de personas como escudos humanos en Irán tras ultimátum de Trump

El régimen de Irán difundió este martes imágenes de personas formando cadenas humanas alrededor de la infraestructura de diferentes lugares del país y cerca de las centrales eléctricas a pocas horas de que venza el ultimátum del presidente Donald Trump.

Los videos y fotografías publicadas en los canales estatales de Irán muestran cadenas humanas en puentes e infraestructura eléctrica mientras ondean banderas del país y fotografías del ayatolá Alí Jamenei, quien murió en el ataque de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Este lunes, durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca, Donald Trump lanzó también una advertencia contra el régimen de Irán para que reabra el Estrecho de Ormuz e insistió en el ultimátum que dio este domingo con un plazo hasta este martes 7 de abril.

“Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, dijo Trump.

Al respecto, Joseph Hage, analista político especializado en Oriente Medio y terrorismo, afirmó en La Tarde de NTN24 que extender el plazo de negociaciones podría beneficiar a Irán.

"La única opción que está a manos del presidente son los 15 puntos que ha mandado a través de los intermediarios a Irán y tiene que aceptarlos", explicó Hage.

Según el analista, Irán apuesta a que "un alargamiento de la guerra es a favor de Irán", estrategia que les permitiría reorganizarse mientras aumentan las presiones económicas en Europa, Estados Unidos y los países árabes vecinos.

"Irán no quiere estos tres puntos, no quiere tocarlos para nada, quiere negociar posibilidad de enriquecimiento hasta el 20%", señaló Hage, quien recordó que durante la administración Obama ya se dio una oportunidad similar que no fue cumplida.

El analista calificó como "crimen de guerra" el uso de escudos humanos alrededor de instalaciones estratégicas, táctica que Irán ha empleado históricamente.

“Irán ha usado a lo largo de los años escudos humanos para justificar el terrorismo. El escudo humano en Irán es un deber. Estos civiles son llevados a la fuerza, no son voluntarios”, afirmó.

En caso de que no se alcance un acuerdo, el analista anticipó posibles objetivos militares: "La isla de Qeshm, a donde exporta Irán noventa por ciento de su petróleo, no hay civiles ahí. Esa puede ser un objetivo".