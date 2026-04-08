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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

"Irán suplicó este alto el fuego, y todos lo sabemos": Secretario de Guerra de Estados Unidos entregó detalles sobre acuerdos con el régimen islámico

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
El secretario Pete Hegseth aseguró que la operación contra el régimen “fue una victoria histórica y aplastante en el campo de batalla”.

Este miércoles 8 de abril, el secretario de Guerra de EE. UU., Pet Hegseth, entregó detalles de la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán en Medio Oriente, un día después de que el presidente Donald Trump anunciara un alto el fuego de dos semanas.

Durante su intervención, Hegseth aseguró que la operación fue una victoria histórica y aplastante en el campo de batalla. “Irán suplicó este alto el fuego, y todos lo sabemos”, sentenció.

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Según el funcionario, “la Armada iraní está en el fondo del mar”, mientras que “la Fuerza Aérea fue aniquilada”.

“Irán ya no cuenta con ningún sistema integral de defensa aérea... Su programa de misiles está prácticamente destruido”, añadió.

En cuanto al anuncio del presidente Trump, Hegseth dijo que el mandatario “tenía el poder de paralizar toda la economía iraní en minutos, pero optó por la clemencia” y que “perdonó esos objetivos porque Irán aceptó el alto el fuego bajo una presión abrumadora”.

“El nuevo régimen iraní comprendió que un acuerdo era mucho mejor que el destino que les aguardaba”, aseguró.

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A la conferencia de prensa también asistió el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, quien describió la Operación Furia Épica como “un trabajo duro e implacable”.

“Es caótico, hace calor, está oscuro, es impredecible y siempre hay incógnitas; y nuestra gente entró con orgullo en esas incógnitas y siguió adelante. Y a pesar de todo, la fuerza conjunta ha demostrado la firme determinación que la nación exige de nosotros”, indicó.

Además, mencionó el exitoso rescate de dos aviadores estadounidenses en Irán: “Esta historia refleja la esencia misma de lo que somos como fuerza conjunta; lo que somos como estadounidenses: un sacrificio desinteresado al servicio de los demás”.

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