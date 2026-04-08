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Donald Trump

Trump dice que trabajará "estrechamente" con Irán para extraer material nuclear enterrado tras los ataques con bombarderos B-2

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Esto se da momentos después de que el líder republicano anunciara la suspensión temporal de un ataque destructivo, que tenía proyectado para este martes, por un periodo de dos semanas.

Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país trabajará "estrechamente" con Irán para para extraer material nuclear enterrado por bombardeos de las fuerzas de la unión americana de 2025.

Desde su cuenta en Truth Social, el mandatario norteamericano hizo énfasis en que no habrá "enriquecimiento de uranio", así como también dijo que se eliminarán todos los restos nucleares procedentes de los bombarderos B-2.

"Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad (procedentes de bombarderos B-2)", aseguró.

Además, Trump detalló que dichos restos se encuentran bajo "estricta vigilancia satelital". "No se ha tocado nada desde el ataque. Estamos, y seguiremos estando, negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones", puntualizó.

El jefe de Estado también señaló que, de los 15 puntos de su plan de cese al fuego con el régimen iraní, varios "ya han sido acordados".

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Esto se da momentos después de que el líder republicano anunciara la suspensión temporal de un ataque destructivo, que tenía proyectado para este martes, por un periodo de dos semanas.

Esto bajo la condición de que el régimen de la República Islámica pare con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La decisión se produce tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron detener una ofensiva militar prevista contra territorio iraní.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió el martes que no tenía "ninguna confianza" en las promesas de Estados Unidos a pesar del acuerdo de alto el fuego de dos semanas.

Y señaló que "tenían el dedo en el gatillo" e instó a los países del Golfo a poner fin a su "cooperación" con Estados Unidos.

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