"Es absolutamente necesaria": coronel Eric Rojo sobre prohibición de juez a defensa de Maduro de compartir pruebas con coacusados prófugos

El juez federal de la corte del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos) Alvin K. Hellerstein emitió una decisión en el proceso contra el dictador venezolano Nicolás Maduro, en la que rechazó que la defensa pueda compartir las pruebas del caso con otros acusados como Diosdado Cabello.

Sobre el asunto, el coronel Eric Rojo, analista político internacional, expresó en Club de Prensa de NTN24: "Desafortunadamente la cantidad de dinero que tienen los narcotraficantes es suficiente para pagar a cualquier sicario que quiera asesinar y callar a alguien".

"Es absolutamente necesaria... El juez no va a permitir que ellos (los coacusados prófugos) preparen una defensa buena, mala, indiferente o falsa, hasta que estas personas estén bajo custodia del sistema de justicia de EE. UU.", agregó.

La resolución representa un golpe para la estrategia del equipo legal del tirano, al mantener las restricciones solicitadas por la Fiscalía en torno al manejo de la evidencia.

"El material de divulgación no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento, ni con los abogados de dichos demandados", aseguró Hellerstein como respuesta a la petición realizada por la Fiscalía.

En su orden final, el magistrado además subrayó que compartir esta información no es un requisito necesario para que la defensa prepare su caso.

A su vez, el togado acotó: "No es necesario compartir el material de divulgación para preparar la defensa".

Hellerstein ha ordenado restringir el acceso a pruebas clave, impidiendo así que coacusados no detenidos puedan conocer la evidencia probatoria, una decisión que fortalece la estrategia de la Fiscalía.

Por otro lado, el documento precisa que "el Gobierno deberá presentar una orden de protección actualizada de conformidad con esta orden".

El miércoles 1 de abril, la defensa de Maduro y su esposa, Cilia Flores, presentó formalmente ante el juez federal una moción para acceder y compartir las pruebas del caso con otros coacusados que permanecen prófugos.

La moción argumentaba que restringir el acceso a la evidencia estaría "maniatando la capacidad de investigación" de los abogados defensores.

VEA TAMBIÉN Reconocido rapero salió de la prisión de máxima seguridad donde está detenido Maduro presumiendo un peluche que le habría firmado el dictador venezolano o

El escrito presentado a Hellerstein en Nueva York señalaba que "como la acusación vincula a Maduro con estos individuos entre los 19 delitos alegados, es imposible preparar una defensa que sea completa sin consultarles".

En cuanto a los nombres mencionados en el documento destacan figuras clave de la cúpula chavista actualmente prófugos.

Entre ellos, figuran: Diosdado Cabello, actual ministro del Interior del régimen venezolano; Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador; Ramón Rodríguez Chacín, exgobernador chavista; y Héctor Ruchtenford Guerrero Flores, criminal conocido como ‘Niño Guerrero’.