NTN24
Martes, 07 de abril de 2026
Martes, 07 de abril de 2026
Juicio contra Maduro

"Es absolutamente necesaria": coronel Eric Rojo sobre prohibición de juez a defensa de Maduro de compartir pruebas con coacusados prófugos

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
La resolución representa un golpe para la estrategia del equipo legal del tirano, al mantener las restricciones solicitadas por la Fiscalía en torno al manejo de la evidencia.

El juez federal de la corte del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos) Alvin K. Hellerstein emitió una decisión en el proceso contra el dictador venezolano Nicolás Maduro, en la que rechazó que la defensa pueda compartir las pruebas del caso con otros acusados como Diosdado Cabello.

o

Sobre el asunto, el coronel Eric Rojo, analista político internacional, expresó en Club de Prensa de NTN24: "Desafortunadamente la cantidad de dinero que tienen los narcotraficantes es suficiente para pagar a cualquier sicario que quiera asesinar y callar a alguien".

"Es absolutamente necesaria... El juez no va a permitir que ellos (los coacusados prófugos) preparen una defensa buena, mala, indiferente o falsa, hasta que estas personas estén bajo custodia del sistema de justicia de EE. UU.", agregó.

La resolución representa un golpe para la estrategia del equipo legal del tirano, al mantener las restricciones solicitadas por la Fiscalía en torno al manejo de la evidencia.

o

"El material de divulgación no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento, ni con los abogados de dichos demandados", aseguró Hellerstein como respuesta a la petición realizada por la Fiscalía.

En su orden final, el magistrado además subrayó que compartir esta información no es un requisito necesario para que la defensa prepare su caso.

A su vez, el togado acotó: "No es necesario compartir el material de divulgación para preparar la defensa".

Hellerstein ha ordenado restringir el acceso a pruebas clave, impidiendo así que coacusados no detenidos puedan conocer la evidencia probatoria, una decisión que fortalece la estrategia de la Fiscalía.

Por otro lado, el documento precisa que "el Gobierno deberá presentar una orden de protección actualizada de conformidad con esta orden".

El miércoles 1 de abril, la defensa de Maduro y su esposa, Cilia Flores, presentó formalmente ante el juez federal una moción para acceder y compartir las pruebas del caso con otros coacusados que permanecen prófugos.

La moción argumentaba que restringir el acceso a la evidencia estaría "maniatando la capacidad de investigación" de los abogados defensores.

o

El escrito presentado a Hellerstein en Nueva York señalaba que "como la acusación vincula a Maduro con estos individuos entre los 19 delitos alegados, es imposible preparar una defensa que sea completa sin consultarles".

En cuanto a los nombres mencionados en el documento destacan figuras clave de la cúpula chavista actualmente prófugos.

Entre ellos, figuran: Diosdado Cabello, actual ministro del Interior del régimen venezolano; Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador; Ramón Rodríguez Chacín, exgobernador chavista; y Héctor Ruchtenford Guerrero Flores, criminal conocido como ‘Niño Guerrero’.

Temas relacionados:

Juicio contra Maduro

Juez

Prohibición

Diosdado Cabello

Nicolás Maduro Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Fue algo más que un rescate a los pilotos? Exoficial de inteligencia de EE. UU. habla sobre reciente operativo militar en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estoy convencido de que va a ser sentenciado por narcoterrorismo": congresista republicano Díaz-Balart sobre el juicio de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es absolutamente necesaria": coronel Eric Rojo sobre prohibición de juez a defensa de Maduro de compartir pruebas con coacusados prófugos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Manifestantes en Teherán, Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán

El régimen de Irán usa a civiles como escudos humanos cerca de instalaciones que podrían ser atacadas por Estados Unidos

Foto de la Tierra desde la misión Artemis II - Foto: EFE
Artemis II

La impresionante fotografía del atardecer de la Tierra tomada desde Artemis II que recordó imagen de hace más de 55 años tomada desde Apolo 8

Avión de combate caza F-15 - Foto de referencia: EFE
Rescate

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Artemis II - Foto NASA
Artemis II

Primer astronauta en la historia de país sudamericano explica lo que está haciendo la tripulación de Artemis II luego de orbitar la Luna

Misión Artemis II - Foto: AFP
Nasa

"Los amamos desde la Luna": la NASA restablece contacto con astronautas de Artemis II tras su paso detrás del satélite

Más de Actualidad

Ver más
El secretario de Estado, Marco Rubio. (EFE)
Estados Unidos ataca a Irán

"Existe una manera de conseguir nuestros objetivos en cuestión de semanas no de meses": Marco Rubio sobre ataques en Irán

Panamá tendrá embajada de Ucrania - Foto AFP (1)
Embajada

Ucrania anunció apertura de embajada en país latinoamericano que está dispuesto a apoyar su reconstrucción

Robert Mueller, exdirector del FBI. (EFE)
Mueller

Murió Robert Mueller, exdirector de FBI: qué legado deja y por qué Trump dijo que le "alegra" su muerte

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tenista francés Moise Kouame | Foto: AFP
Novak Djokovic

El conmovedor gesto que tuvo Novak Djkovic con un joven tenista francés que hizo historia en el Miami Open: "esto es demasiado para mí"

El secretario de Estado, Marco Rubio. (EFE)
Estados Unidos ataca a Irán

"Existe una manera de conseguir nuestros objetivos en cuestión de semanas no de meses": Marco Rubio sobre ataques en Irán

Panamá tendrá embajada de Ucrania - Foto AFP (1)
Embajada

Ucrania anunció apertura de embajada en país latinoamericano que está dispuesto a apoyar su reconstrucción

Robert Mueller, exdirector del FBI. (EFE)
Mueller

Murió Robert Mueller, exdirector de FBI: qué legado deja y por qué Trump dijo que le "alegra" su muerte

Jesús Navarro, vocalista de la agrupación Reik - Foto de EFE
Artistas

Vocalista de Reik preocupa a sus seguidores tras compartir fotografías en un hospital

Foto de referencia: Canva
Régimen cubano

Preso político cubano abandonó su huelga de hambre de más de un mes contra el régimen tras sufrir un infarto

Mojtaba Jamenei (AFP)
Ataque al régimen de Irán

"No hay ningún problema con el nuevo líder supremo": dice ministro iraní, sin mostrar evidencias, luego de que EE. UU. asegurara que está "posiblemente desfigurado"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre