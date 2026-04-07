"Nicolás Maduro no va actuar de buena fe; ellos van a perseguir": exprisionero político Pedro Rojas explica por qué para testigos es clave negativa del juez a petición del dictador

El juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, emitió un fallo dentro del proceso judicial contra el dictador venezolano Nicolás Maduro, en el que negó a la defensa la posibilidad de compartir las pruebas con otros implicados, entre ellos Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra, Ramón Rodríguez Chacín y Héctor Ruchtenford Guerrero Flores, conocido bajo el alias 'Niño Guerrero'.

VEA TAMBIÉN "Es absolutamente necesaria": coronel Eric Rojo sobre prohibición de juez a defensa de Maduro de compartir pruebas con coacusados prófugos o

Sobre este asunto el exprisionero político venezolano Pedro Rojas habló en el Informativo USA de NTN24.

"Hay que recordar que en Venezuela todavía quedan muchas arterias de lo que es el Cartel de los Soles, y por supuesto que todavía pueden ir por algunos de los informantes que podemos sobrentender que hay dentro del mismo gobierno (régimen)... Nicolás Maduro no va actuar de buena fe; ellos van a perseguir", subrayó el entrevistado.

VEA TAMBIÉN "El gran riesgo es que la estabilidad se vuelva emocionalmente aceptable y la democracia deje de ser una demanda urgente": Antonio De La Cruz sobre el panorama político en Venezuela o

"Estamos convencidos de que la Fiscalía norteamericana entiende la gravedad de los acusados, del contexto y el riesgo... Estos posibles testigos que están dentro del mismo Gobierno de Venezuela pudieran ser descubiertos el día de mañana a raíz de estos documentos que han solicitado... El juez ha entendido lo que se debe dar como petición clara en el juicio más delicado en la historia contemporánea de Norteamérica", argumentó.

VEA TAMBIÉN El drástico cambio de look de Granko Arteaga, considerado el máximo torturador de la dictadura de Venezuela o

El dictamen representa un revés para la estrategia legal de Maduro al mantener las restricciones impuestas por la Fiscalía respecto al manejo de las evidencias.