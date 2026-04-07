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Martes, 07 de abril de 2026
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Dictadura en Venezuela

"El gran riesgo es que la estabilidad se vuelva emocionalmente aceptable y la democracia deje de ser una demanda urgente": Antonio De La Cruz sobre el panorama político en Venezuela

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
De momento, la transición política en Venezuela se encuentra en una fase incierta y acelerada tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero del año en curso, con Delcy Rodríguez al frente de la jefatura del régimen.

El próximo jueves 9 de abril en Venezuela, trabajadores públicos, gremios y estudiantes se disponen a marchar hasta el Palacio de Miraflores para exigir mejoras salariales.

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A partir de las 8:30 a.m. (hora Venezuela) comenzará la concentración en Plaza Venezuela para luego iniciar la movilización hasta Miraflores.

No obstante, José Patines, representante de la Coalición Sindical, precisó que llegarán hasta donde puedan hacerlo.

Durante los últimos días, las movilizaciones vinculan la crisis económica con la necesidad de una transición política y cambios estructurales, rechazando la bonificación excesiva y pidiendo ingresos dignos.

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Sobre este tema, Antonio de la Cruz presidente de Inter American Trends y analista político, dio su punto de vista en La Tarde de NTN24.

"El gran riesgo es que la estabilidad se vuelva emocionalmente aceptable y la democracia deje de ser una demanda urgente", expresó el entrevistado.

"Acá hay que empezar a decir el anillo pa’ cuándo" (como la canción de Jennifer Lopez), añadió.

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De momento, la transición política en Venezuela se encuentra en una fase incierta y acelerada tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero del año en curso, con Delcy Rodríguez al frente de la jefatura del régimen.

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