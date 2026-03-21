"La industria educativa es la que más ha tardado en renovarse, debemos tener más educación financiera": Noël Zemborain, CEO de Junior Achievement

Noël Zemborain, CEO de Junior Achievement, habló en el programa Mujeres de Ataque de NTN24 sobre los desafios que enfrenta la educación.

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“Si uno mira una foto de un aula (de clases) de hace 100 años y una de hoy, no hay tanta diferencia, la industria educativa es la que más ha tardado en renovarse”, dijo la entrevistada.

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Asimismo, sostuvo frente a las cámaras del canal de las Américas: “En Junior Achievement comenzamos renovando porque creemos en el 'aprender – haciendo'... La educación financiera está quedándose atrás, debemos tener más educación financiera”.

“Hablar de emprendimiento en los 90 no es como hoy que se escucha más... Esta nueva generación tiene un entorno desafiante, pero a la vez mucha oportunidad. Queremos llegar a 100 millones de jóvenes”, añadió.

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¿Qué se entiende por educación financiera?

Es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para gestionar el dinero de manera inteligente, responsable y sostenible.

Abarca la planificación, el ahorro, el control de gastos, el manejo de deudas y la inversión, permitiendo tomar decisiones informadas para alcanzar el bienestar financiero.