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Martes, 07 de abril de 2026
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Colombia

Impunidad total: alias 'Calarcá' logró duplicar su poder criminal mientras el Gobierno Petro suspendió su captura

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
La fiscal general de Colombia decidió actuar frente a la impunidad con la que este criminal pudo seguir delinquiendo amparado por la política de Paz Total. El programa La Noche analiza esta importante decisión.

La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, envió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, una solicitud formal para que levante la resolución que designó a Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá' y jefe criminal de disidencias de las Farc, como vocero de paz y otra para que solicite la revocatoria de la suspensión de una orden de captura en su contra.

“La Fiscalía General de la Nación tiene evidencia de que el señor Díaz Mendoza ha incurrido en nuevos delitos, esto es, cometidos de manera personal y con posterioridad a la fecha en que le fueron suspendidas las órdenes de captura que soportaba en su contra”, indicó la Fiscalía.

Las peticiones de la fiscal al mandatario colombiano se dan luego de que se confirmara que alias ‘Calarcá’ enfrentará la imputación de cargos por delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad.

“La segunda decisión que se tomó es citar formalmente a alias ‘Calarcá’ a una audiencia de imputación de cargos por estas conductas, que nosotros estimamos cometidas luego de que él fuera designado vocero representante y respecto de las cuales tenemos evidencia alguna en los medios estos electrónicos que se incautaron allí en ese retén”, explicó la funcionaria a la FM.

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Al respecto, Luis Francisco Aguilar, gobernador del departamento de Caquetá, calificó en La Noche de NTN24 como tardía la solicitud de la fiscal, y destacó que desde su administración se presentaron "más de cien informes al sistema de monitoreo y verificación de la mesa de diálogo" durante 2024 que alertaban sobre las actividades de este grupo armado ilegal.

"En la mesa de diálogo en el departamento del Caquetá, que somos básicamente el epicentro de la mesa de diálogo, ha servido para que Calarcá, alias ‘Calarcá’, se fortalezca militar, económica y políticamente en nuestro territorio y en nuestro país, afectando gravemente la vida, la honra y los bienes de la población", declaró el gobernador.

El gobernador reveló que el poder militar de esta organización criminal creció "más del 27%" en efectivos durante el gobierno actual. "Hay enfrentamientos entre las estructuras armadas de alias Mordisco por tratar de recuperar terreno" en municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano, explicó.

Entre los hechos documentados figuran el homicidio de una lideresa indígena, la masacre de seis militares en Valdivia, la masacre de seis disidentes en Miravalles y diecinueve actos terroristas en Meta. El gobernador añadió que, en agosto de 2024, "esta estructura colocó dos bombas a la familia de mi esposa en el municipio de Cartagena del Chairá".

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El reclutamiento forzado de menores constituye una de las problemáticas más graves. "Los padres de familia, cuando sus niños cumplen la mayoría de edad, o más bien, cuando llegan a los catorce años, lo que están haciendo es tratar de sacar a los jóvenes de esos lugares", señaló.

Por su parte, el excandidato presidencial y exministro de Salud, Alejandro Gaviria, cuestionó duramente la implementación de la política de paz total del gobierno Petro, al señalar que, si bien la paz es un objetivo deseable para toda sociedad, los medios empleados resultan equivocados y generan connivencia con la impunidad.

"Por supuesto que toda sociedad quiere buscar la paz como un objetivo, como un fin último, pero lo que estamos criticando en este caso son los medios, es una política que al menos desde el año 2023 se ha dicho que es equivocada", afirmó.

El académico manifestó su apoyo a la decisión de la Fiscal General de solicitar la revocación de la designación del negociador de paz, y señaló que "ninguna sociedad decente puede simplemente cruzarse de brazos" ante los niveles de opresión y abuso totalitario descritos por autoridades regionales.

Entretanto, el Mayor en retiro Germán Rodríguez, senador electo por el Partido Salvación Nacional, reveló datos alarmantes sobre el crecimiento exponencial de la estructura armada de alias Calarcá durante el proceso de paz total.

Según Rodríguez, esta organización infiltró el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y alcanzó a generales del Ejército con acceso a información sensible sobre movimientos de tropas.

El militar retirado destacó que “alias ‘Calarcá’ se ha empoderado militarmente gracias al proceso de negociación, financiándose mediante el narcotráfico y la minería ilegal”.

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