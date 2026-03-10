NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Fuerzas de Defensa de Israel atacaron complejo subterráneo del régimen de Irán donde se llevaban a cabo desarrollo de armas

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de Israel al régimen de Irán - Foto FDI
La Fuerza Aérea completó las operaciones durante la noche del lunes en la capital del país, Teherán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que llevaron a cabo una ola de ataques en Teherán y anunciaron que lograron afectar puntos estratégicos del régimen de Irán, como un complejo subterráneo donde se llevaban a cabo procesos de investigación y desarrollo de armas.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel continúan profundizando el daño a todos los valores y capacidades del régimen terrorista iraní”, manifestaron las FDI en X.

Según las autoridades israelíes, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, la Fuerza Aérea completó tales operaciones durante la noche del lunes en la capital del país.

Uno de los principales ataques se llevó a cabo contra un complejo de investigación y desarrollo de armas, el cual era utilizado por la Guardia Revolucionaria.

Allí, las FDI atacaron una ruta subterránea donde se realizaban experimentos y pruebas para el desarrollo y la producción de misiles balísticos, según el informe de las autoridades israelíes.

“El complejo se estableció en el corazón de la Universidad Militar Central de la Guardia Revolucionaria ("Imam Hussein"), que sirvió como recurso de emergencia y complejo de reunión para la actividad operativa”, añadieron.

Por otro lado, indicaron que en dicho complejo las FDI atacaron la infraestructura dentro del cuartel general principal de la unidad Fuerza Quds, así como sitios de producción adicionales para una variedad de armas y sistemas de defensa del régimen iraní.

“Los ataques perpetrados forman parte de una fase de profundización del daño a las estructuras centrales del régimen terrorista iraní y sus cimientos”, concluyeron.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron operaciones en conjunto contra el régimen iraní y acabaron con la vida de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, lo que desencadenó una respuesta de la Guardia Revolucionaria que ha afectado a varios países del Golfo.

