Aranceles

Trump eleva aranceles globales al 15 %: ¿es posible que suba el porcentaje? Economista responde

febrero 21, 2026
Por: Miguel Pedreros
La decisión del mandatario sin duda genera un efecto en la economía global y los mercados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó del 10% al 15% el arancel temporal global, horas después de que la Corte Suprema de Justicia declarara ilegales sus aranceles recíprocos.

Además, el mandatario advirtió que en los próximos meses emitirá órdenes con otros gravámenes que sean permitidos por la ley de los Estados Unidos.

Cabe resaltar que los aranceles recíprocos anteriores se fundamentaban en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, declarada inaplicable por la Corte Suprema.

De esta manera Trump invoca ahora la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que no requiere aval del Congreso, pero establece límites claros: un máximo de 15 % por un periodo de 150 días.

Para analizar las consecuencias de esta decisión en la economía de la región, el programa La Tarde de NTN24 habló con el economista José Ángel Arambula, quien se refirió a la legalidad de estos aranceles.

“Esta sección 122 de la Ley de 1974 especifica que hay un tope sobre el gravamen, que es el 15 % que estamos escuchando”, detalló. “Lo que quiere decir es que ya no podría subir aún más (el arancel)”.

El experto explicó que por esta razón el presidente no había usado con anterioridad esta ley, la cual tiene un tope claro por un tiempo determinado.

"Esta es una de las razones por las cuales no ejerció esta ley anteriormente, por el hecho de que tenía ese tope", explicó.

Sin embargo, mencionó que podría también tratarse de una estrategia netamente “política” pero que sin duda tiene repercusiones económicas en la región.

En la misma línea, la decisión ha generado reacciones contundentes como la del gobernador de California, Gavin Newsom, quien dijo que el mandatario debe reembolsar 1,751 dólares a cada familia de Estados Unidos afectada.

El experto considera que habrá muchas demandas, pero considera que el reembolso “no es un proceso rápido” e incluso podría tardar años.

Para Arambula, el fallo de la Corte Suprema representa "un fallo a favor del consumidor, del vendedor de Estados Unidos y del mundo entero".

El economista destacó que este balance de poderes "habla bien de Estados Unidos, que las instituciones sean respetadas", aunque reconoció la presión constante del presidente sobre organismos autónomos como la Reserva Federal.

