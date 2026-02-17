NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Selección Femenina de Venezuela Sub-20 - Foto: EFE
Sudamericano Sub 20

La Vinotinto logró rescatar un empate en el inicio del hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

febrero 17, 2026
Por: Natalya Baquero González
El próximo juego del conjunto criollo será el próximo jueves 19 de febrero ante la local Paraguay.

En el inicio del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20, la selección de Venezuela rescató un empate ante su similar de Argentina con la que igualó el marcador 2 a 2.

Durante los primeros 45 minutos del encuentro se vio un juego muy parejo entre ambas selecciones, las cuales buscaron llegar al arco rival, pero sin acciones concretas; en ese sentido, la primera parte terminó sin goles.

Para la etapa complementaria, llegaron las emociones del partido; Argentina supo aprovechar los descuidos en la zona defensiva de la Vinotinto para irse arriba en el marcador. Tanto así que a tan solo seis minutos del segundo tiempo pusieron el primer tanto.

Cuando transcurrían los 51 minutos del encuentro, el conjunto albiceleste hizo fuerte presencia sobre el área defendida por las dirigidas por Ángel Huelde, que no lograron recuperar el balón, un hecho que les costó el primer gol en contra, tras un potente remate desde el borde del área de Francisca Altgelt, difícil de atajar para la guardameta de la Vinotinto.

Con el global a su favor, la selección de Argentina siguió ejerciendo presión en territorio rival, al punto que llevaron al error a la portera de Venezuela, que, en un intento por despejar el balón, terminó entregándosela a la rival Kishi Núñez, quien aprovechó la ocasión para marcar 2 a 0 sobre los 61 de juego.

A pesar de tener el marcador en contra, las dirigidas por el técnico Hualde no se dieron por vencidas y buscaron la manera de descontar en el global y lo lograron. Cuando el partido avanzaba sobre los 77 minutos, apareció Anggely Muñoz, quien tras receptar una pelota cerca del área, mandó un potente remate difícil de atajar para la guardameta del conjunto argentino.

Motivadas tras el descuento, la selección de Venezuela buscó igualar el global y lo logró; cuando se acercaba el final de la etapa complementaria, apareció Gellinott Reyes a los 86’, quien capturó un centro y lo mandó de cabeza al fondo de la red para el 2-2 final del encuentro.

Con este resultado, la Vinotinto se ubica de manera temporal en la cuarta casilla con una unidad, mientras que Argentina es tercera con los mismos puntos.

Ahora las dirigidas por Ángel Hualde deberán replantear su sistema de juego e ir en busca de los tres puntos ante la local Paraguay, a quien enfrentarán el próximo jueves 19 de febrero.

Así quedó la tabla de posiciones tras la primera fecha del Sudamericano Femenino Sub-20

  1. Brasil - 3 pts.
  2. Ecuador – 3 pts.
  3. Argentina – 1 pto.
  4. Venezuela – 1 pto.
  5. Colombia – 0 pts.
  6. Paraguay - 0 pts.

