Domingo, 01 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos confirmó primeras bajas de militares durante operación contra el régimen de Irán

marzo 1, 2026
Por: Redacción NTN24
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) emitió un comunicado en el que informó sobre los fallecidos y heridos.

Este domingo, el Ejército de Estados Unidos informó que tres militares murieron y cinco resultaron gravemente heridos durante la operación contra el régimen de Irán.

Se trata de las primeras bajas anunciadas por Washington luego de lanzar bombardeos masivos junto con Israel al régimen, con los que mató el sábado a su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí. Los ataques continuaron este domingo.

"Tres militares estadounidenses murieron en combate y cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la Operación Furia Épica", declaró el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado.

El CENTCOM añadió que otros "sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales, y están en proceso de reincorporarse al servicio".

Además, dijo que las operaciones de combate importantes continúan y el esfuerzo de respuesta continúa.

"La situación es fluida, por lo que por respeto a las familias, retendremos información adicional, incluidas las identidades de nuestros guerreros caídos, hasta 24 horas después de que se haya notificado a los familiares", concluyó.

El sábado, Estados Unidos en conjunto con Israel lanzaron la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán que terminó con la muerte de su cabeza, el ayatolá Alí Jameneí.

Ante su muerte, la Guardia Revolucionaria se comprometió a lanzar la operación "más feroz" de la historia contra Israel y las bases de Estados Unidos, ubicadas en países del Golfo.

Por su parte, el presidente Donald Trump advirtió al régimen ante la amenaza e instó a no hacerlo argumentando una “fuerza que nunca antes han visto”.

