La NASA arremete contra Boeing por fallida misión que dejó a dos astronautas varados en el espacio durante casi un año

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, criticó el jueves a Boeing y a los líderes de la agencia por su manejo de la fallida misión de la nave espacial Starliner que dejó a dos astronautas varados en la Estación Espacial Internacional (EEI) durante casi un año.

La agencia espacial de Estados Unidos convocó una conferencia de prensa con poca antelación y publicó un informe de 300 páginas que examina las fallas técnicas y de supervisión detrás del primer vuelo tripulado de Starliner en 2024.

Esa misión de alto perfil mantuvo a los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams en la EEI durante nueve meses para una misión de prueba que inicialmente fue planeada para durar aproximadamente una semana.

"Starliner tiene deficiencias de diseño e ingeniería que deben corregirse, pero la falla más preocupante revelada por esta investigación no es el hardware", escribió Isaacman en una carta a los empleados de la NASA, que publicó en X.

"Es la toma de decisiones y el liderazgo lo que, si no se controla, podría crear una cultura incompatible con los vuelos espaciales tripulados", añadió, haciendo eco a las conclusiones de la sección "cultural y organizacional" del informe.

La NASA clasificó retroactivamente la misión Starliner como un accidente 'Tipo A', la categoría más grave de falla de misión de la agencia, provocada por factores como daños a una nave espacial superiores a los 2 millones de dólares o la muerte o discapacidad permanente de un miembro de la tripulación.

Boeing ha invertido decenas de millones de dólares en esfuerzos para reparar la Starliner tras la misión. Wilmore y Williams, ambos veteranos pilotos de pruebas y astronautas, regresaron sanos y salvos a la Tierra el año pasado en una nave de SpaceX después de que su cápsula Starliner, defectuosa, regresara vacía.

"Lo primero y más importante es intentar enviar un mensaje sobre cuál es la manera correcta e incorrecta de manejar situaciones como esta para que no se repitan", indicó Isaacman a los periodistas.

El informe, que se completó en noviembre, enumera cuatro anomalías técnicas conocidas previamente que llevaron al estado de fracaso de la misión, incluidos fallos en el sistema de propulsión de Starliner que complicaron su capacidad para acoplarse a la EEI en las primeras horas de su misión.