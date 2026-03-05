"Nos estamos encargando, es cuestión de tiempo": Trump hace advertencia a Cuba y habla de Venezuela en frente de Messi y jugadores del Inter Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca al plantel del Inter Miami CF, vigente campeón de la Major League Soccer (MLS).

Delante del astro argentino Lionel Messi y todo el plantel de 'las garzas', Trump habló del régimen cubano y el régimen venezolano.

Sobre Cuba: “Nos estamos encargando, es cuestión de tiempo, los cubanos podrán regresar”

Sobre Venezuela: “Estamos trabajando con Delcy Rodríguez, nos va de maravilla, es fantástico lo que estamos haciendo con el petróleo”.

Noticia en desarrollo.