Martes, 17 de febrero de 2026
Israel lanza un ultimátum a Hamás: tiene 60 días para entregar todas sus armas

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Israel | Fotos AFP
En ese periodo Hamás debe entregar “todas sus armas”, sin condiciones, incluidas las armas ligeras como los AK-47.

El secretario de gabinete y asesor principal del primer ministro Benjamín Netanyahu, Yossi Fuchs, indicó que ha establecido un plazo de 60 días para que el grupo terroristas Hamás se desarme completamente en la Franja de Gaza.

Esta información la dio durante su intervención en una conferencia en Jerusalén. Fuchs detalló que este periodo fue propuesto por la administración Trump y que las autoridades de Israel han decidió respetarlo.

No obstante, Fuchs advirtió que si el grupo no cumple con la disposición las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) retomará las operaciones militares a gran escala en clave.

Asimismo, el funcionario hizo énfasis en que la evaluación sobre el inicio de plazo podría coincidir con la celebración de la próxima conferencia de la Junta de Paz, prevista para el jueves.

De acuerdo con el medio Times of Israel, el gobierno mantiene la expectativa de que antes de la celebración de posibles elecciones en Israel, programadas para junio, Hamás ya haya entregado el armamento, o en su defecto, las “FDI estarán inmersas en una nueva fase de ofensiva militar”.

En cuestiones de terreno, Fuchs dijo que en la zona fronteriza del Kibtuz Beeri, actualmente es posible observar el mar desde los campos agrícolas, en referencia a la destrucción de la Franja de Gaza.

Apenas hay un edificio de pie”, comentó, aunque resaltó que la operación militar continúa abierta y que aún no se considera concluida.

Por su parte, el teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del Ejército israelí dijo que “no renunciamos a los objetivos de guerra: la desmilitarización total de la franja y el desarme de Hamas”.

A su vez, el portavoz militar Effie Defrin, aseguró en otro comunicado que “estamos supervisando lo que sucede en todo Oriente Medio y estamos bien preparados en todos los ámbitos”.

