A casi 100 días del Mundial, representantes locales en EE. UU. advierten sobre retrasos y problemas "catastróficos" de seguridad que pondrían en jaque las sedes

Representantes de las ciudades de Estados Unidos que albergarán la Copa Mundial de la FIFA desde el 11 de junio hasta el 19 de julio testificaron el martes ante un comité del Congreso y expusieron sus preocupaciones sobre problemas de seguridad potencialmente "catastróficos" a medida que se acerca el evento.

Al hablar en una audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes los testigos señalaron dos razones principales por las que los preparativos de seguridad están muy atrasados respecto a lo necesario a poco más de 100 días del inicio de la Copa Mundial.

Una de esas razones es la congelación de los fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) destinados a la seguridad de la Copa Mundial, mientras que la otra consiste en la falta de coordinación entre las entidades locales y el gobierno federal.

Con el gobierno federal actualmente en cierre, FEMA anunció el domingo que reduciría sus operaciones a "operaciones mínimas para salvar vidas". Esto implicó la congelación de todos los fondos que no se ajustaban a esa descripción, entre ellos casi 900 millones de dólares reservados para las ciudades sede de la Copa Mundial.

Como parte de la Ley One Big Beautiful Bill, en noviembre FEMA lanzó el Programa de Subvenciones para la Copa Mundial de la FIFA, que proporcionó $625 millones a las ciudades anfitrionas para "llevar a cabo las amplias actividades de seguridad necesarias para proteger a los jugadores, el personal, los asistentes, las sedes y la infraestructura crítica en las ciudades anfitrionas, fortaleciéndolas contra posibles ataques terroristas".

En diciembre, la agencia otorgó otros 250 millones de dólares a los 11 estados anfitriones, ayudándolos a "fortalecer su capacidad para detectar, identificar, rastrear o mitigar los sistemas de aeronaves no tripuladas (drones)".

"Creo que si hubiéramos tenido esta conversación hace dos años, estaríamos en mejor forma", dijo Mike Sena, presidente de la Asociación del Centro Nacional de Fusión, durante la audiencia, antes de continuar, "pero hoy, a medida que nos acercamos a estos juegos, estamos lejos de la capacidad que necesitamos".

Ray Martínez, director de operaciones del Comité Anfitrión de la Copa Mundial de Miami, fue más específico sobre sus necesidades y preocupaciones.

"Estamos a 107 días del torneo, pero, lo que es más importante, estamos a unos 70 días de comenzar a construir el Fan Fest", indicó, y agregó que si los organizadores no obtienen los 70 millones de dólares que solicitaron para fines de marzo, comenzarán a cancelar eventos, empezando por el Fan Fest.

"Estas decisiones deben tomarse", añadió. "Sin este dinero, nuestra planificación y coordinación podrían verse afectadas de forma catastrófica".

Los funcionarios de Foxboro, Massachusetts, han insinuado, por su parte, que podrían cancelar la celebración de los siete partidos programados para el Estadio Gillette si no se consigue la financiación.

El subjefe de policía de Kansas City, Joseph Mabin, mencionó que su departamento actualmente no tiene suficiente personal para cubrir todas las necesidades de seguridad de la ciudad y calificó la financiación como fundamental para que la ciudad pueda contratar más personal.

El Mundial, coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá, arranca oficialmente el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, y con Corea del Sur contra un rival por determinar cerca de Guadalajara. El primer partido que se jugará en Estados Unidos será un día después, cuando Estados Unidos se enfrente a Paraguay en Los Ángeles.

Las 11 ciudades anfitrionas en Estados Unidos son Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, Área de la Bahía de San Francisco y Seattle.