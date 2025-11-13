Petro defendió su decisión de suspender entrega de información de inteligencia a EE. UU.: "Si solo sirve para matar lancheros con misiles, es irracional y un delito de lesa humanidad”

Luego de que estallara la controversia tras el anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de suspender el "envío de comunicaciones y otros tratos" con agencias de seguridad estadounidenses, el mandatario volvió a hacer referencia a su decisión.

La medida, tomada como protesta a los ataques a presuntas narcolanchas por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Caribe, ha provocado voces de rechazo, especialmente desde funcionarios del Gobierno Trump.

"Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses", dijo el mandatario el pasado martes y agregó que la medida "se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe".

En la noche del miércoles, el presidente colombiano ratificó su decisión y aseguró que ataques a narcolanchas suponen un "delito de lesa humanidad".

"Si las comunicaciones de inteligencia solo sirven para matar lancheros con misiles es no solo irracional, sino un delito de lesa humanidad, en tanto el asesinato de civiles es sistemático. Colombia respeta el derecho internacional y lo defiende porque es la única muralla que tenemos como civilización humana contra la barbarie que amenaza tomarse la humanidad entera", dijo.

Asimismo, Petro señaló que va a priorizar las incautaciones que no supongan el "menoscabo de derechos humanos":

"Toda comunicación que garantice que será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos y que generara capturas con protección de la vida, sin arriesgar vidas, será usada por la comunidad de inteligencias ya coordinadas por nuestro apoyo, sin menos cabo tampoco de ninguna agencia, incluidas las norteamericanas", agregó.

Y agregó: "nadie puede poner en duda ni un centímetro, la apuesta de Colombia al respeto de las normas internacionales, que incluyen las normas de la lucha contra el narcotráfico, así se hayan configurado mal por el influjo de poderes colonizadores entre las Naciones Unidas. Usaremos las medidas que tenemos hasta el final para descolonizar la lucha contra los narcotraficantes, pero eso significa que seamos aliados de los narcos".

Asimismo, señaló que para él "destruir las mafias multipropósito es una prioridad sin distinción", y añadió: "la mafias en latinoamericana son de las principales estructuras de destrucción del proyecto democrático y son corresponsables del genocidio del pueblo colombiano, latinoamericano y del Caribe".