NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello tilda a Marco Rubio de "imbécil" y acusa al Gobierno de EE.UU. de tener vínculos con el narcotráfico

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello (AFP)
Diosdado Cabello (AFP)
Cabello también aseguró que el gobierno estadounidense quiere robarse los recursos naturales de Venezuela.

El número dos del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó de “imbécil” y de tener “ínfulas de conquistador” al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

"Es muy difícil encontrar un Secretario de Estado más imbécil que Marco Rubio (…) Quien se atreva a pisar Venezuela será aniquilado por nuestro pueblo", dijo.

Cabello también aseguró que el Gobierno estadounidense quiere robarse los recursos naturales de Venezuela.

“Para el mundo entero está claro que los Estados Unidos quieren robarse los recursos naturales de Venezuela y la excusa es el cambio de régimen y la dictadura”, afirmó.

Asimismo, acusó al Gobierno de EE. UU. de tener vínculos con el narcotráfico, apenas un día después de que el Departamento de Estado confirmara la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero (FTO).

o

“Por la presente, designo a la organización antes mencionada y sus respectivos alias como Organización Terrorista Extranjera de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA). Esta determinación se publicará en el Registro Federal. La designación entrará en vigor a partir de su publicación”, se menciona en el Registro Federal.

La administración Trump desplegó desde hace dos meses una ofensiva militar en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles encabezada por el venezolano Nicolás Maduro, según Washington.

A la fecha, Estados Unidos ha bombardeado alrededor de 20 embarcaciones y ha ejecutado a más de 80 presuntos narcotraficantes en lo que la ONU y otros sectores internacionales han catalogado como "ejecuciones extrajudiciales".

A esto se le suma que, en agosto, Estados Unidos aumentó la recompensa por información que condujera al arresto y condena de Maduro de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares.

