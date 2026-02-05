NTN24
María Elvira Salazar

"Debe ser extraditado para enfrentar la justicia junto a su amo, Nicolás Maduro": María Elvira Salazar tras la captura de Álex Saab

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
María Elvira Salazar, congresista estadounidense (EFE)
Alex Saab fue capturado este miércoles en su residencia de Caracas, según confirmaron a NTN24 y Noticias RCN fuentes de la Embajada de Colombia en Venezuela.

La congresista republicana por el Estado de la Florida, María Elvira Salazar, se pronunció este viernes luego de que la Embajada de Colombia en Venezuela informara sobre la captura de Alex Saab, señalado como el testaferro de Nicolás Maduro, en su residencia de Caracas.

"Alex Saab nunca debió haber salido de custodia estadounidense", expresó la legisladora, refiriéndose al proceso judicial que permitió su traslado a Venezuela durante la administración de Biden.

"El testaferro de Maduro vuelve a caer donde siempre debió estar: tras las rejas en Venezuela", agregó.

En su pronunciamiento, Salazar exigió la extradición inmediata de Saab a territorio estadounidense. "Debe ser extraditado de inmediato para enfrentar la justicia en Estados Unidos junto a su amo, Nicolás Maduro", afirmó.

Asimismo, lanzó una advertencia a quienes colaboran con gobiernos autoritarios: "Los cómplices de los dictadores no escapan al final de la historia".

o

"Con Trump, empieza a revertirse el desastre que Biden dejó en el hemisferio", puntualizó.

Alex Saab fue capturado este miércoles a las 2:30 de la mañana en su residencia de Caracas, según confirmaron a NTN24 y Noticias RCN fuentes de la Embajada de Colombia en Venezuela.

Su captura, que previamente fue reportada por medios de comunicación colombianos como Caracol Radio, se habría dado en un operativo conjunto entre fuerzas del régimen venezolano y miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentes en Caracas, al parecer, con fines de extradición a los Estados Unidos.

Por su parte, la agencia de noticias Reuters también confirmó la captura de Saab, citando a un funcionario policial estadounidense, quien además afirmó que se espera que Saab, de 54 años, sea extraditado a Estados Unidos en los próximos días.

o

El funcionario que habló con Reuters agregó que el empresario Raúl Gorrín también habría sido detenido.

No obstante, sectores cercanos a Alex Saab han negado su arresto y se han declarado sorprendidos con los informes sobre su detención.

Todo esto ocurre un mes después de la captura del dictador Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero en Caracas y en medio de la presión de Washington sobre el régimen en cabeza ahora de Delcy Rodríguez.

A finales de diciembre de 2023, la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden entregó a Alex Saab al régimen en el marco de un canje por presos políticos detenidos arbitrariamente en Venezuela.

Incautación de buque - Comando Sur de Estados Unidos
Buque petrolero

Estados Unidos incautó sexto buque petrolero en el Caribe, lo confirmó el Comando Sur

Delcy Rodríguez - Donald Trump (AFP)
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez contradice a Trump nuevamente: "el gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo"

Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado

Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca "hablaron cosas relevantes que no querían hacer públicas", dice consultora política internacional

