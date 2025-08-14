NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Argentina

Gobierno argentino elevó a 100 la cifra de muertos por fentanilo contaminado y señaló a un laboratorio de ser el "responsable"

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Javier Milei, presidente de Argentina y una mujer manifestando - Fotos: EFE
La Casa Rosada indicó que desde mayo se han registrado fallecimientos sospechosos en hospitales de cuatro provincias del país y la capital, Buenos Aires.

El gobierno de Javier Milei elevó a 100 la cifra de muertos por fentanilo medicinal contaminado y responsabilizó a un laboratorio local de ser el "responsable" de la situación.

Buenos Aires se ha pronunciado luego que desde mayo se registraran denuncias ante la autoridad de medicamentos y alimentos ANMAT por muertes sospechosas tras el uso del fármaco en hospitales de cuatro provincias del país, además de la capital, Buenos Aires.

"Ariel Garcia Furfaro es dueño del laboratorio HLB Pharma Group S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas", escribió la vocería presidencial en un comunicado.

El texto añade que, tras una inspección del gobierno, la ANMAT inhabilitó el laboratorio y prohibió "su actividad productiva, tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado".

La revelación tiene lugar a pocos días de las legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país. Estos comicios se consideran una antesala a las elecciones legislativas de medio mandato de octubre, en las que el presidente Milei medirá su popularidad.

En un acto de campaña en La Plata (50 Km al sur de Buenos Aires), Milei acusó a los seguidores de la expresidenta Cristina Kirchner, de encubrir al dueño del laboratorio.

Los acusó de "salirse con la suya de cualquier barbaridad" y agregó: "Tomemos por ejemplo el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista, por la causa del fentanilo".

El fentanilo es un potente opioide sintético que, al igual que la morfina, produce analgesia, pero en mayor medida, según el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos.

“Este potente agente farmacológico suele ser de 50 a 100 veces más potente. Una dosis de tan solo 100 microgramos puede producir una analgesia equivalente a aproximadamente 10 mg de morfina”, precisa este centro.

Sin embargo, según la entidad “el fentanilo presenta propiedades y farmacocinéticas muy diferentes. Clínicamente, su uso más común es como sedante en pacientes intubados y en casos de dolor intenso en pacientes con insuficiencia renal, debido a su eliminación principalmente hepática”.

El organismo detalla que los efectos secundarios del fentanilo son similares a los de la heroína, que producen euforia, confusión, depresión respiratoria (que, si es extensa y no se trata, puede provocar un paro cardíaco), somnolencia, náuseas, alteraciones visuales, discinesia, alucinaciones, delirio (un subgrupo de este último conocido como "delirio narcótico"), analgesia, estreñimiento, íleo narcótico, rigidez muscular, adicción, pérdida de la consciencia, hipotensión, coma e incluso la muerte.

