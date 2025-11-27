NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Jhon Jader Durán

Jhon Jader Durán le propinó un cabezazo a un rival en el encuentro del Fenerbahçe en Europa League

noviembre 27, 2025
Por: Luis Cifuentes
Jhon Jader Durán, jugador colombiano - Foto: EFE
Jhon Jader Durán, jugador colombiano - Foto: EFE
El delantero colombiano fue expulsado tras su reacción con un rival en el torneo continental europeo.

El delantero colombiano Jhon Jader Durán protagonizó este jueves una polémica acción contra un rival en el juego de su equipo, el Fenerbahçe, ante el Ferencvárosi en partido correspondiente a la quinta jornada de la Europa League.

Durán ingresó a los 60 minutos de juego cuando el partido estaba en tablas sin goles. El delantero intentó abrir el marcador para su equipo turco, pero no logró anotar como esperaba.

El antioqueño vio la tarjeta roja sobre el final del partido cuando se enfrentó al defensor Toon Raemaekers en una jugada donde sufrió una marca férrea.

En medio de la disputa, el delantero colombiano se dejó provocar cuando transcurrían 92 minutos y le propinó un cabezazo a su rival que le valió la tarjeta roja y una nueva expulsión.

Finalmente, el encuentro terminó empatado 1 a 1, que deja al equipo turco en el puesto 18 de la tabla general con ocho unidades en zona de play-offs.

Cabe resaltar que Jhon Durán ha estado varias veces en el ojo del huracán por protagonizar altercados con sus rivales e incluso con sus propios compañeros.

El jugador colombiano hizo parte de la selección Colombia durante algunos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, pero no volvió a ser tenido en cuenta por el entrenador argentino Néstor Lorenzo.

Se especuló sobre una pelea en el camerino con algunos compañeros después del empate sin goles ante la selección peruana en las clasificatorias.

Durán arribó al equipo turco a mediados de este año tras un paso por el Al-Nassr de Arabia Saudita.

Su carrera tuvo su mayor pico en el Aston Villa de Inglaterra cuando anotó una serie de tantos en varios partidos de la Premier League y la Champions League, motivo por el cual fue vendido por una millonaria cifra al fútbol asiático.

