Revelan imágenes y vídeos inéditos de la isla de Jeffrey Epstein: así luce por dentro la mansión

Congresistas demócratas de los Estados Unidos dieron a conocer el pasado miércoles 3 de diciembre, imágenes y vídeos inéditos de la isla de Jeffrey Epstein.

Inicialmente se hicieron públicas diez fotografías y cuatro vídeos nunca antes vistos, no obstante, poco después se añadieron otros 200 archivos.

El paquete gráfico muestra el interior y exterior de una propiedad situada en Little St. James, una de las dos islas privadas en el Caribe que pertenecían al millonario depredador sexual.

Calificada como “la isla de los pedófilos”, en dicha demarcación, Epstein, según las autoridades de la unión americana, cometió decenas o incluso cientos de abusos.

Estas imágenes trascienden semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara a políticos demócratas de montar una "farsa" con el caso Epstein.

Mediante su plataforma digital, Truth Social, el titular de la Casa Blanca sostuvo en su momento: "Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia ha publicado 50.000 páginas de documentos".

Trump también recordó que Epstein, figura destacada de la vida social neoyorquina, "era demócrata". "Es el problema de los demócratas, no el problema de los republicanos", escribió en su red social, el ejecutivo estadounidense.

"Algunos republicanos débiles cayeron en las garras (de los demócratas) porque son blandos y tontos", añadió en su mensaje.

Jeffrey Epstein fue considerado por la justicia norteamericana como “delincuente un sexual”, mismo que se suicidó en su celda en agosto de 2019.

Tras su muerte se han dado a conocer varios casos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

El FBI y el Departamento de Justicia anunciaron hace meses que, tras una investigación interna, no podía publicarse más material sin comprometer a testigos clave durante el juicio que condenó a Epstein.

Con la ayuda de su cómplice Ghislaine Maxwell actuando como reclutadora, Epstein llevaba a menores a sus residencias, especialmente en Nueva York y Florida. Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión por explotación sexual.

Una parte de los estadounidenses y figuras de la derecha y de la izquierda creen que Epstein fue asesinado para evitar que implicara en el escándalo a personalidades destacadas.

Hasta la fecha, Washington aguarda con expectación la publicación de los documentos relacionados con Epstein por parte del Departamento de Justicia.